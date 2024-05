TORNA in sconto la Nespresso Inissia: piccole dimensioni ma caffè SUPER

Piccola in termini di dimensioni così da poter essere messa ovunque ma eccezionale in termini di prestazioni. Esperienza da bar certificata con la Nespresso Inissia che è una piccoletta ma ha tutto quello che occorre per espresso, caffè medi e anche ginseng e nocciolini.

Mettila a casa o in ufficio senza problemi. Trovi capsule di qualunque marchio compatibili oltre le originali. Approfitta ora dello sconto del 14% per completare l’acquisto a soli 84,90€ con un click. Aggiungila al tuo carrello Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nespresso Inissia, una macchinetta caffè eccezionale

Se hai poco spazio o, in generale, non ami elettrodomestici troppo grandi la Nespresso Inissia è la macchinetta che fa al caso tuo. Bella, di design e compatta per essere posizionata sul bancone in cucina o nel tuo ufficio e goderti un caffè come al bar in ogni occasione.

Ha un contenitore con capienza da 0,6L e un comodo raccogli capsule che nasconde quelle utilizzate in modo automatico. In linea di massima ne contiene circa una decina prima che tu debba svuotarlo.

Si accende e nel giro di 30 secondi è pronta per erogare il tuo caffè preferito. Hai a disposizione due bottoni, uno per quello lungo e uno per quello corto ma sappi che entrambi sono personalizzabili a tuo piacimento.

Rapida, completa e semplicissima. Se ami i caffè con un gusto deciso e una cremina irresistibile, non perdere tempo. Collegati al volo s Amazon dove acquisti la tua Nespresso Inissia a soli 84,90€ con lo sconto del 14% in corso.

Le spedizioni, come al solito, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.