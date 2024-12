Torna su Amazon il mouse wireless di Logitech: tutto da personalizzare

La scelta del mouse giusto per le proprie esigenze non è mai semplice. Ci sono tanti fattori da considerare come l’autonomia, la qualità e il prezzo che possono facilmente confondere le idee. Il mouse di Logitech, nel complesso, è davvero perfetto in ogni situazione. In questo momento lo trovi in offerta su Amazon a soli 33,99€ con uno sconto del 37%. Impossibile farne a meno sulla scrivania o quando ti sposti, aggiungilo al carrello.

Logitech Signature M650: un mouse completo ad un prezzo piccolo

Se sei un utilizzatore di computer portatile sai che per quanto il trackpad sia comodo, spesso il mouse ti permette di effettuare delle operazioni in maniera più semplice e veloce, stancandoti decisamente di meno. Questo mouse di Logitech è un vero e proprio gioiellino che ti farà rimpiangere di non averlo acquistato prima. Tra le tante funzionalità offerte la prima di cui voglio parlarti e la tecnologia Smartwheel che ti garantisce velocità e precisione nello scorrimento con la rotellina riga per giga.

Essendo completamente Bluetooth puoi portarlo con te ovunque tu vada senza preoccuparti del fastidioso ingombro del cavo. Ti basta collegare il ricevitore USB a qualsiasi computer ed in pochi secondi è pronto all’utilizzo.

Per quanto riguarda l’autonomia, qui davvero non ha rivali. Con una singola batteria AA quasi ti dimentichi che ha bisogno di carica per funzionare poiché ti dura per ben 2 anni. Impressionante vero?

In più è anche dotato di due tasti laterali completamente personalizzabili. Attraverso l’apposito software Logitech Options+ li modifichi facilmente e li utilizzi ad esempio per automatizzare dell’operazioni che prima ti avrebbero richiesto decisamente più tempo.

A soli 33,99€ su Amazon trovi in offerta il Mouse Logitech Signature M650, un vero e proprio affare se consideri l’attuale sconto del 37%.

