Tornado Cash: serve una licenza per recuperare i soldi

Dopo aver imposto sanzioni alla piattaforma Tornado Cash, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di FAQ per spiegare come è possibile recuperare i fondi bloccati. Ovviamente è consentito solo agli utenti che usano il mixer di criptovalute per transazioni legali.

Serve una licenza per prelevare i soldi

L’Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha inserito Tornado Cash nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), in quando ha facilitato il riciclaggio di denaro. In dettaglio, nella blacklist sono finiti alcuni indirizzi dei wallet associati al servizio e l’URL del sito web (tuttora irraggiungibile). Ciò significa che non è consentita nessuna transazione.

Nella FAQ 1076 viene però specificato che gli utenti statunitensi possono copiare il codice open source di Tornado Cash e visitare il sito quando ritornerà online. Come evidenzia Chainalysis, non è chiaro se il codice può essere utilizzato.

Nella FAQ 1077 viene evidenziato che non è possibile avviare una transazione con Tornado Cash. Nel caso in cui la transazione sia iniziata prima dell’inserimento del servizio nella blacklist e non completata dopo il ban, gli utenti possono richiedere una licenza speciale per completare la transazione e prelevare le criptovalute (FAQ 1079).

È necessario però fornire tutte le informazioni rilevanti, tra cui gli indirizzi dei wallet di mittente e beneficiario, gli hash della transazione, ora e giorno della transazione, e l’importo in criptovalute. Chiaramente la licenza verrà concessa solo se la transazione è legale.

