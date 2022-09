Tornare indietro nel tempo? Con pCloud si può

Sapevi che con pCloud è possibile tornare indietro nel tempo e ripristinare il contenuto del tuo account a una versione precedente? Questa funzione si chiama “pCoud Rewind” ed è inclusa sia nel piano gratuito che nei piani a vita offerti dalla piattaforma – con ovvi limiti. Scopriamo come funziona nel dettaglio questa opzione, molto utile nel caso in cui dovessimo sovrascrivere un file importante per errore.

Come funziona pCloud Rewind

Immagina di aver per sbaglio sovrascritto un file all’interno del tuo cloud storage e di non avere con te l’originale. Cosa fare? Attraverso pCloud Rewind puoi decidere di ripristinarlo. Ogni documento (immagine o video che sia) sarà così copiato nella cartella “Rewind” che si trova nella directory principale e successivamente spostarlo dove vuoi nel tuo account. Il periodo fino al quale è possibile ripristinare un file cambia a seconda dell’abbonamento: fino a 30 giorni per la versione gratuita, 90 giorni per pCloud Premium (piano da 500 GB) e 180 giorni per il piano pCloud Premium Plus (da 2 TB).

Quali file puoi ripristinare con pCloud Rewind?

Vecchie versioni

File condivisi e cartelle

File e cartelle eliminati

Per ripristinare un file basta collegarsi alla propria bacheca personale my.pcloud e cliccare sulla sezione “Rewind” nel menu di sinistra. Dopodiché scegli una data e un’ora a cui vorresti portare “indietro nel tempo” il tuo account e conferma. Vedrai così la lista di file modificati durante tale periodo: potrai così scaricarli e ripristinarli nel tuo account. Ovviamente è necessario avere un account pCloud per usufruire della funzionalità.

A questo link è possibile accedere a tutte le promozioni pCloud in corso, che offre tre piani a vita: Premium da 500 GB a 175 euro, Premium Plus da 2 TB a 350 euro e il Piano Personalizzato da 10 TB. Non si tratta di abbonamenti: il pagamento è una tantum e lo spazio cloud sarà tuo per sempre. Esiste anche un piano gratuito che permette di ricevere 10 GB di cloud storage gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.