Torrenting e Peer to Peer, serve davvero una VPN?

Molto probabilmente se sei un utente che sfrutta parecchio, o anche di rado, il Torrenting e il Peer to Peer ti sarai spesso chiesto quanto siano sicuri e se è davvero necessaria una VPN. Stando a quanto dicono gli esperti e rispetto alla nostra esperienza, questi sono pericolosi per la tua privacy e sicurezza. Si tratta di protocolli per i quali sono state documentate numerose falle. Perciò la risposta è sì, serve una VPN, ma non una qualsiasi. Noi ti consigliamo NordVPN, ora a un prezzo speciale.

Infatti, questa soluzione è esattamente ciò che serve per proteggere i tuoi dati personali, senza rinunciare ai vantaggi di una condivisione dei contenuti rapida e soddisfacente. Ovviamente non entreremo nel merito dei potenziali pericoli di incorrere nella pirateria perché confidiamo nella legalità del tuo utilizzo di Torrent e P2P. Nondimeno, una buona VPN come questa offre tanti vantaggi oltre la sicurezza.

Per Torrenting e Peer to Peer è necessario avere attivo un sistema che garantisca il totale anonimato. NordVPN è una maestra in questo. I suoi oltre 5800 server, tutti di sua proprietà, garantiscono una connessione anonima perché incanalata in un tunnel criptato dove le informazioni in entrata e in uscita vengono rese invisibili da una Crittografia AES 256 Bit. Ma c’è di più.

Torrenting e Peer to Peer: zero limiti con una VPN

Scegli NordVPN per avere la possibilità di sfruttare Torrenting e Peer to Peer senza limiti. Infatti, provider e amministratori di rete cercano di contrastare queste tecnologie, limitando così il traffico attraverso blocchi, filtri e altro che vengono avviati negli orari in cui il traffico dati notoriamente è più intenso. Con una VPN tutto questo sarà un lontano ricordo.

In pratica, ogni server di NordVPN fornisce un Indirizzo IP e una posizione virtuale diversi da quelli reali. Inoltre, hai anche una larghezza di banda illimitata, sempre e ovunque. Insomma, NordVPN è un valido supporto se vuoi ottenere privacy, libertà e velocità dalla tua connessione dati.

