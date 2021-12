Toshiba Dynabook L50: il top della connettività su portatile

Se sei alla ricerca di un buon portatile, Amazon propone un’interessante soluzione dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Toshiba Dynabook L50, una variante dedicata ai professionisti della gamma Satellite equipaggiato con un processore Intel Core di undicesima generazione dalla dotazione hardware piuttosto performante a soli 600 euro.

Toshiba Satellite Pro Dynabook L50: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale e decisamente elegante in una veste completamente nera e un profilo piuttosto sottile. Offre un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Ottima la tastiera completa con layout italiano e tastierino numerico con profilo ribassato che offre un’ottima esperienza di digitazione. Ottimo il touchpad piuttosto ampio per una gestione ottimale del puntatore, su cui trova posto un lettore di impronte digitali. A spingere il tutto ci pensa un processore Intel Core i5-1135G7 quad-core con 8 thread e una frequenza massima di 4,2GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 512GB. Da non sottovalutare è senza dubbio la scheda video integrata Intel Iris Xe dalle buone prestazioni anche in gaming, seppur con ovvi compromessi dal punto di vista del dettaglio.

A sorprendere, però, è sicuramente la connettività decisamente estesa e rara ormai sui notebook più nuovi. È presente, infatti, una porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Si tratta di una delle grandi assenti sui nuovi laptop soprattutto quando si tratta di ultrabook o MacBook. Le porte USB Type-A sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non manca neanche un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo schermo con una risoluzione fino ad 8K a 60Hz. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.0.

Grazie ad un forte calo di prezzo, il Toshiba Dynabook L50 può essere acquistato su Amazon a soli 599,99 euro.