 Total Security Ultimate VPN: offerta natalizia 3-in-1 con sconto dell'80%
Sicurezza Antivirus VPN
Con l’arrivo delle promozioni di fine anno, anche TotalVPN propone una soluzione particolarmente conveniente per chi desidera rafforzare sicurezza e privacy online. Il pacchetto Ultimate VPN viene offerto con uno sconto dell’80% sul prezzo di listino: include VPN, antivirus e blocco pubblicità in un’unica formula.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di TotalVPN.

TotalVPN: tre strumenti in un unico pacchetto

Grazie alla promozione natalizia, il piano Ultimate VPN della durata di 12 mesi è disponibile a 1,59 euro al mese, per una spesa complessiva di 19 euro per il primo anno. Il prezzo standard del servizio sarebbe di 8,25 euro mensili: lo sconto attuale consente quindi un risparmio di 6,66 euro ogni mese. Al termine dei dodici mesi, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 99 euro, salvo disdetta effettuabile in qualsiasi momento dall’area utente.

L’offerta include tre strumenti integrati pensati per migliorare in modo concreto la protezione digitale. Il primo è TotalVPN, che protegge la navigazione cifrando il traffico internet e impedendo a terzi di intercettare dati personali, posizione e abitudini online. Utilissimo quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche o non protette.

Nel pacchetto è incluso anche TotalAV, un antivirus pluripremiato progettato per individuare e bloccare malware, virus e ransomware senza incidere sulle prestazioni del dispositivo. Il software lavora in modo continuo e discreto, offrendo un elevato livello di protezione anche agli utenti meno esperti.

A completare la proposta c’è Total Adblock, un’estensione per il browser Google Chrome che elimina annunci pubblicitari invasivi e sistemi di tracciamento. Oltre a migliorare l’esperienza di navigazione, questo tool contribuisce a tutelare la privacy grazie alla cancellazione automatica della cronologia.

Per approfittare della promo sul pacchetto TotalVPN basta andare sulla pagina ufficiale dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 dic 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
23 dic 2025
