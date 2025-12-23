Total Security Ultimate VPN: offerta natalizia 3-in-1 con sconto dell'80%

Con l’arrivo delle promozioni di fine anno, anche TotalVPN propone una soluzione particolarmente conveniente per chi desidera rafforzare sicurezza e privacy online. Il pacchetto Ultimate VPN viene offerto con uno sconto dell’80% sul prezzo di listino: include VPN, antivirus e blocco pubblicità in un’unica formula.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di TotalVPN.

TotalVPN: tre strumenti in un unico pacchetto

Grazie alla promozione natalizia, il piano Ultimate VPN della durata di 12 mesi è disponibile a 1,59 euro al mese, per una spesa complessiva di 19 euro per il primo anno. Il prezzo standard del servizio sarebbe di 8,25 euro mensili: lo sconto attuale consente quindi un risparmio di 6,66 euro ogni mese. Al termine dei dodici mesi, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 99 euro, salvo disdetta effettuabile in qualsiasi momento dall’area utente.

L’offerta include tre strumenti integrati pensati per migliorare in modo concreto la protezione digitale. Il primo è TotalVPN, che protegge la navigazione cifrando il traffico internet e impedendo a terzi di intercettare dati personali, posizione e abitudini online. Utilissimo quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche o non protette.

Nel pacchetto è incluso anche TotalAV, un antivirus pluripremiato progettato per individuare e bloccare malware, virus e ransomware senza incidere sulle prestazioni del dispositivo. Il software lavora in modo continuo e discreto, offrendo un elevato livello di protezione anche agli utenti meno esperti.

A completare la proposta c’è Total Adblock, un’estensione per il browser Google Chrome che elimina annunci pubblicitari invasivi e sistemi di tracciamento. Oltre a migliorare l’esperienza di navigazione, questo tool contribuisce a tutelare la privacy grazie alla cancellazione automatica della cronologia.

Per approfittare della promo sul pacchetto TotalVPN basta andare sulla pagina ufficiale dell’offerta.