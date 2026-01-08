TotalAV a 80€ in meno è l'offerta del momento per uno dei migliori antivirus

La protezione digitale, oggi, non è più un aspetto secondario: avere un antivirus di qualità significa mettere al riparo password, file sensibili, home banking e l’identità personale dalle minacce del web più comuni.

La promozione di gennaio su TotalAV Premium 2026 è da cogliere al volo se anche tu hai legittamente queste preoccuazione. Si tratta della soluzione completa firmata TotalAV, pensata per difendere dispositivi e dati personali. Il pacchetto include un antivirus con monitoraggio costante, strumenti per la tutela dell’identità digitale e sistemi di protezione per gli acquisti effettuati online con carte di pagamento.

Attualmente è possibile acquistare la licenza annuale a 19 euro, con un risparmio di 80€ rispetto al prezzo originale. Ma vediamo nel dettaglio cosa offre TotalAV.

Protezione continua e supporto multi-dispositivo: alla scoperta di TotalAV

TotalAV Premium garantisce un controllo costante contro le principali minacce informatiche, intervenendo in tempo reale prima che virus, malware o file dannosi possano compromettere il sistema. Il motore di scansione lavora in background e analizza download, programmi in esecuzione e installazioni, offrendo una difesa preventiva e automatica.

Un altro punto di forza è la compatibilità estesa con più sistemi operativi. La suite può essere utilizzata su Windows, macOS, Android e iOS, consentendo di proteggere computer, smartphone e tablet con un’unica soluzione. La licenza annuale in offerta copre fino a tre dispositivi contemporaneamente.

A completare la promo, TotalAV prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni dalla data di acquisto. In questo modo, chiunque può provare il servizio senza rischi e richiedere il rimborso completo se non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Per approfittare dell’offerta in corso è sufficiente andare sul sito di TotalAV.