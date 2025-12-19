TotalAV Antivirus Premium 2026: protezione completa in sconto dell'80%

Mettere al sicuro i propri dispositivi è diventato indispensabile, soprattutto quando si utilizzano più piattaforme e si trascorre molto tempo online. In questo periodo, TotalAV Antivirus Premium 2026 viene proposto con una promozione particolarmente vantaggiosa, pensata per chi cerca una soluzione di sicurezza completa a un costo accessibile

L’offerta natalizia consente di ottenere una licenza annuale in sconto dell’80% a 19 euro per un anno: ideale per proteggere fino a 3 dispositivi con un unico abbonamento. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche di TotalAV.

Tutte le funzionalità di TotalAV Antivirus Premium

Grazie alla promozione attiva, è possibile acquistare TotalAV Antivirus Premium 2026 a soli 19 euro invece di 99, con una licenza valida per un anno e utilizzabile su fino a tre dispositivi differenti. Il pacchetto include non solo la difesa contro virus e malware, ma anche strumenti dedicati alla tutela dell’identità digitale, con piena compatibilità per sistemi Windows, macOS, Android e iOS.

TotalAV è progettato per individuare ed eliminare minacce informatiche in modo rapido ed efficace, offrendo una protezione continua senza appesantire il sistema. L’installazione è semplice e immediata, e il software lavora in background senza compromettere le prestazioni del computer, anche durante attività impegnative come il gaming, il montaggio video o l’utilizzo professionale.

La sicurezza si estende anche alla navigazione web grazie alla funzione WebShield, che agisce come una barriera contro siti pericolosi, tentativi di phishing, truffe online e pagine contraffatte. Oltre alla protezione, TotalAV Premium contribuisce a mantenere il sistema efficiente attraverso strumenti di ottimizzazione integrati.

Il software è in grado di rilevare e cancellare file duplicati, eliminare file temporanei inutili e rimuovere in modo sicuro applicazioni non più utilizzate. È presente anche una funzione dedicata alla pulizia del browser, utile per gestire cronologia e cookie e avere sempre il pieno controllo dei propri dati.

Per approfittare della promo basta andare sul sito di TotalAV.