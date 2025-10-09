 TotalAV offre antivirus e VPN in un solo pacchetto a 1,59€/mese
TotalAV si conferma uno dei migliori strumenti per la sicurezza e privacy online. Offre un antivirus con VPN illimitata scontati dell'80%.
Sul web non è semplice trovare delle promozioni veramente valide per chi vuole sicurezza e privacy quando naviga online. Spesso ci si ritrova davanti offerte che sembrano interessanti, ma alla fine mancano sempre di qualche elemento fondamentale. Non è il caso del pacchetto di cybersecurity proposto da TotalAV.

In questo momento mette a disposizione un abbonamento annuale in sconto dell’80% al prezzo di 1,59€ al mese, con all’interno antivirus, VPN e altri strumenti aggiuntivi. Andiamo a scoprire le caratteristiche di TotalAV nel dettaglio.

Vai all’offerta di TotalAV

Come TotalAV fa da scudo alle minacce informatiche

Il web non è più quello di qualche anno fa: ora nasconde insidie che vanno dai virus, sempre più diffusi, a chi vuole ottenere i dati personali degli utenti. E in tutto ciò i siti sono pieni di pubblicità. Con TotalAV tutto questo sarà risolto.

Innanzitutto mette a disposizione un antivirus che protegge in tempo reale da minacce come malware, trojan, tentativi di phishing e ransomware. Come agisce? Con scansioni giornalieri e cloud zero-day. Inoltre blocca sul nascere i cookie di tracciamento.

In secondo luogo c’è la VPN illimitata, provvista di crittografia di livello militare e protocolli avanzati, che garantiscono sia la sicurezza che prestazioni elevate. Non manca la protezione contro le perdite DNS. Grazie alla VPN, potrai navigare online senza temere di essere monitorato, e al tempo stesso sbloccare siti e piattaforme estere utilizzando la rete di server di TotalAV presente in 90 Paesi.

Infine, va menzionato l’adblock, che permette di eliminare pubblicità e banner fastidiosi nel momento in cui si consultano siti e app.

Approfitta ora dello sconto dell’80% per un anno: il prezzo è di 19€ invece di 99€. Per maggiori dettagli basta andare sul sito di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

