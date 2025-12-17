TotalAV offre navigazione privata, protetta e senza annunci a 1,59€ al mese

La navigazione online, gli accessi da reti WiFi pubbliche e l’utilizzo di servizi digitali espongono dati personali e password a rischi sempre più concreti. Per proteggersi in maniera effice c’è la promozione firmata TotalAV, che abbassa il costo della sua VPN al minimo storico, e la affianca a strumenti di protezione aggiuntivi.

L’offerta prevede l’accesso a TotalVPN a 1,59 euro al mese per il primo anno, grazie a uno sconto dell’80% sul prezzo standard. Il pacchetto non si limita alla rete privata virtuale, ma comprende anche TotalAdblock e TotalAV Antivirus, due soluzioni che aumentano ulteriormente la sicurezza durante l’utilizzo di Internet.

Il tris di TotalAV: VPN, antivirus e adblock a 19€ per un anno

Il pacchetto integra innanzitutto TotalVPN, che mette a disposizione sistemi di cifratura avanzata che oscurano il traffico dati. Le attività online non risultano leggibili dall’esterno e le informazioni personali restano protette da tentativi di intercettazione. Questa caratteristica si rivela particolarmente preziosa quando ci si collega a hotspot Wi-Fi pubblici, come quelli di aeroporti, hotel o locali. In questi contesti, password e dati sensibili mantengono un livello di protezione elevato.

La VPN di TotalAV offre anche la possibilità di superare i limiti geografici imposti da alcuni servizi digitali. La rete include oltre 50 server ad alta velocità distribuiti in diversi Paesi: così è possibile scegliere una posizione virtuale alternativa e accedere a contenuti normalmente non disponibili all’estero. L’utilizzo risulta compatibile con computer fissi, notebook, smartphone e tablet, senza distinzioni tra i principali sistemi operativi.

TotalAV Antivirus è invece il software analizza il sistema e interviene contro malware, virus e altre minacce informatiche. A completare il pacchetto ecco infine TotalAdblock, che rimuove banner e finestre pubblicitarie invasive, migliorando la fluidità della navigazione.

L’abbonamento include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, utile per valutare il servizio senza vincoli economici. Per approfittarne vai sulsito di TotalAV.