 TotalAV offre un pacchetto di sicurezza completo con antivirus e VPN a 49€
Solo per poco tempo, il pacchetto di TotalAV con antivirus, VPN e molti altri strumenti per la sicurezza informatica è in sconto di 100€.

Per chi è alla ricerca di un software di sicurezza completo, dotato di più strumenti per la protezione informatica, la soluzione è TotalAV. Questo tool non è solo un semplice antivirus: include tante funzionalità in un unico prodotto. Grazie alla sua azione, sarà possibile da un lato proteggere i tuoi dispositivi, dall’altro rendere la tua attività online privata grazie all’integrazione di una VPN illimitata.

In questo momento, TotalAV è proposto in sconto al prezzo di 49€ invece di 149€: un risparmio di ben 100€ per un anno . Detto questo, vediamo nel dettaglio tutte le funzionalità che mette a disposizione.

Vai all’offerta di TotalAV

Tutti i servizi garantiti dal pacchetto di TotalAV

Non a caso questo piano si chiama TotalAV Total Security. Iniziamo dall’antivirus: offre protezione in tempo reale con scansioni automatiche, elimina malware e trojan con capacità di rilevamento testate, e protegge da truffe phishing e ransomware. Inoltre, elimina i cookie di tracciamento e monitora possibili violazioni dei dati, grazie ad un controllo della tua casella email e all’invio di notifiche qualora dovesse rilevare qualcosa.

Per quanto riguarda la VPN è illimitata e ha una rete server estesa in 90 Paesi. Grazie ad essa è possibile rendere anonima la propria navigazione e al contempo usufruire dei siti geograficamente bloccati.

Ma non è finita qui. TotalAV include altri strumenti, come l’adblock per eliminare annunci pubblicitari e banner invasivi, pulizia disco e del browser e password manager per una gestione più semplice delle proprie credenziali online. Da menzionare anche la compatibilità multi-piattaforma: può essere utilizzato su dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.

Ribadiamo la promo del momento disponibile sul sito di TotalAV : solo per poco tempo, questo software costa solo 49€ per il primo anno invece di 149€.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ott 2025

Edoardo D'amato
3 ott 2025
