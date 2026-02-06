 TotalAV Premium 2026 in offerta: 80 euro di sconto sulla protezione annuale
L'ottimo antivirus di TotalAV è in sconto di 80 euro, ma solo per pochi giorni. E con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.
L'ottimo antivirus di TotalAV è in sconto di 80 euro, ma solo per pochi giorni. E con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Tra le soluzioni di sicurezza più apprezzate del momento spicca TotalAV Premium 2026, un antivirus affidabile e premiato che oggi è disponibile con uno sconto importante sul prezzo di listino.

La promozione consente di risparmiare 80 euro sull’abbonamento annuale, così da avere una protezione completa pensata per PC, smartphone e tablet senza spendere troppo. Vediamo nel dettaglio cosa include il pacchetto di TotalAV.

Tutti i vantaggi di TotalAV Premium 2026

La suite è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS e assicura una difesa costante contro virus, malware e altre minacce digitali. Il sistema di protezione in tempo reale lavora in background senza rallentare il dispositivo, analizzando file, download e programmi prima che possano causare problemi.

Uno degli elementi chiave è WebShield, che interviene bloccando siti pericolosi, tentativi di phishing e pagine fraudolente progettate per sottrarre dati personali. A questo si affiancano diverse funzioni dedicate alla privacy:

  • Blocco totale della pubblicità, inclusi annunci video e pop-up;
  • Stop ai cookie di tracciamento, per una navigazione più riservata;
  • Monitoraggio delle violazioni dei dati, con avvisi tempestivi in caso di account compromessi.

Nel prezzo sono inclusi anche due extra gratuiti. Il primo è uno strumento di ottimizzazione che migliora le prestazioni del computer eliminando file inutili e liberando spazio su disco. Il secondo consiste in due licenze aggiuntive, utili per proteggere anche smartphone e tablet.

Grazie allo sconto attivo, l’abbonamento annuale non costa più 99 euro ma solo 19 euro. TotalAV Premium 2026 può contare su oltre 133.000 recensioni su Trustpilot, con una valutazione media di 4,6 su 5, e include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, per provare il servizio senza rischi.

6 feb 2026

6 feb 2026
