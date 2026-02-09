TotalAV Premium è un antivirus completo con sconto record: bastano 19€

Tra le promozioni più interessanti dedicate alla sicurezza digitale spicca quella su TotalAV Premium 2026: la licenza annuale è proposta a 19 euro, grazie a uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo standard.

La versione in offerta è l’edizione più recente ed è utilizzabile su Windows, macOS, Android e iOS, coprendo così tutti i dispositivi più diffusi. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona TotalAV premium.

Cosa offre TotalAV Premium 2026

Scegliendo TotalAV Premium 2026 si accede a una protezione antivirus avanzata, con monitoraggio costante in tempo reale e aggiornamenti frequenti delle definizioni di minaccia. Le prove condotte da laboratori indipendenti collocano questo software tra i più efficaci nella rilevazione e rimozione dei malware.

Subito dopo l’installazione, il sistema entra in funzione controllando download, file eseguibili e processi di installazione per intercettare qualsiasi attività sospetta. Nel momento in cui viene individuato un pericolo, l’intervento è automatico: la minaccia viene neutralizzata e il dispositivo resta protetto senza richiedere azioni manuali.

A rafforzare ulteriormente la sicurezza interviene WebShield, attivo in modo continuo per bloccare siti pericolosi e tentativi di phishing. Non mancano poi funzioni pensate per migliorare l’esperienza online, come il filtro anti-pubblicità invasive, la pianificazione delle scansioni intelligenti e la piena compatibilità con computer e dispositivi mobili.

In più, nel pacchetto di TotalAV Premium sono incluse una VPN illimitata e un adblock per eliminare pubblicità e banner invasivi.

Per un periodo limitato, TotalAV Premium 2026 è quindi disponibile a 19 euro per un anno. Per approfittare dell’offerta basta accedere alla pagina ufficiale dedicata e procedere con l’acquisto.