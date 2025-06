TotalAV sconta di 80€ il pacchetto completo per la sicurezza online

Total Security, azienda leader in campo informatico celebre per il suo antivirus TotalAV, ha lanciato una nuova offerta sul pacchetto Ultimate VPN, che oltre a includere la protezione da virus e malware comprende anche il servizio di rete privata virtuale e un potente adblock. Grazie alla promozione in corso, il pacchetto è disponibile a 19 euro per un anno invece di 99 euro, con una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Il pacchetto completo per la sicurezza online Ultimate VPN è utile soprattutto per quanti lavorano da casa e per chi viaggia all’estero con regolare frequenza. Inoltre, la soluzione di Total Security si rivolge a tutti coloro che hanno a cuore la sicurezza e la privacy dei loro dati quando sono connessi alla rete Internet durante tutti i dodici mesi dell’anno.

Una soluzione di cybersecurity all-in-one

Il pacchetto Ultimate VPN di Total Security si distingue per essere una soluzione di cybersecurity completa. In primis offre un servizio di rete privata affidabile e senza limiti, grazie al quale ogni utente può nascondere il proprio indirizzo IP e, di conseguenza, l’attività svolta sul web, rendendosi invisibile ad occhi indiscreti.

Un altro fiore all’occhiello è TotalAV, il prodotto più famoso dell’azienda Total Security, riconosciuto come uno dei migliori antivirus oggi disponibili sul mercato. Con TotalAV si acquisisce una protezione immediata dalle più pericolose minacce online, per una navigazione in Internet e sui social più sicura.

C’è infine un potente adblock, strumento pensato per bloccare la pubblicità invasiva presente nei siti web e soprattutto il tracciamento dei dati da parte delle aziende di terze parti.

L’offerta in corso sul sito di Total Security, che consente di attivare un anno di Ultimate VPN al prezzo scontato di 19 euro, è valida per un periodo di tempo limitato.