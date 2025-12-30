TotalAV: sicurezza completa a costo ridotto con l'offerta scontata dell'80%

Mettere al sicuro computer e dispositivi mobili è ormai indispensabile, ma spesso il prezzo dei software più completi frena molti utenti. In questo momento, però, TotalAV propone una promozione che rende la protezione digitale molto più accessibile.

Inclusi nell’offerta abbiamo VPN, antivirus e blocco pubblicità in un’unica soluzione dal costo contenuto. Lo sconto attuale è dell’80% sul piano annuale: ecco tutti i dettagli delle caratteristiche di TotalAV.

La suite di TotalAV a soli 19€ per un anno

Grazie allo sconto dell’80%, il piano annuale TotalAV è disponibile a 1,59 euro al mese (ovvero 19€ per un anno). Il fulcro dell’offerta è la VPN senza limiti, pensata per garantire privacy e sicurezza durante la navigazione. Attraverso sistemi di crittografia avanzata, protegge i dati scambiati online, riducendo il rischio di intercettazioni, accessi non autorizzati e tracciamenti indesiderati. Questa protezione è particolarmente utile quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, notoriamente più vulnerabili.

La VPN TotalAV consente anche di aggirare le restrizioni geografiche: permette l’accesso a contenuti e servizi non disponibili nel proprio Paese. La rete include oltre 50 server ad alta velocità distribuiti a livello globale, offrendo buone prestazioni e flessibilità nella scelta della posizione virtuale. L’applicazione è compatibile con PC, laptop, smartphone e tablet, così da proteggere più dispositivi con un unico servizio.

Il pacchetto comprende TotalAdblock, lo strumento che elimina annunci pubblicitari invasivi, migliorando sia la sicurezza sia l’esperienza di navigazione. È incluso anche TotalAV Antivirus, software che rileva e blocca minacce come virus, malware, trojan e altri software dannosi. Riesce a mantenere il sistema protetto senza rallentamenti significativi.

La promozione è valida per i primi 12 mesi di utilizzo e prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni, che consente di provare il servizio senza rischi. Tutte le informazioni su attivazione e condizioni sono consultabili direttamente sul sito ufficiale di TotalAV.