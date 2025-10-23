 TotalAV ti dà antivirus con VPN e adblock a meno di 20€/anno
TotalAV si conferma uno dei software di cybersecurity più completi in circolazione. A 19€ per un anno offre un set di strumenti super affidabili.
Sicurezza Antivirus
Tra le varie offerte sul mercato della cybersecurity, ce n’è una che merita davvero: si tratta della promo di TotalAV, che mette a disposizione il suo pluripremiato antivirus, VPN illimitata, adblock e molti altri strumenti di sicurezza digitale.

Il tutto in questo momento in sconto di 80€ al prezzo di 19€ per un anno invece di 99€. Il prezzo è il minimo storico per questo software: vediamo nel dettaglio le funzionalità di TotalAV.

TotalAV offre uno dei migliori pacchetti di sicurezza digitale

Partiamo dall’antivirus messo a disposizione da questo bundle, che non si limita a bloccare i virus. Offre una protezione in tempo reale contro le principali minacce informatiche, compresi ransomware, adware, spyware e tentativi di truffa phishing.

E, grazie alla scansione cloud zero-day, riesce a rilevare e neutralizzare anche le forme di virus più recenti. Per chi lavora da remoto oppure è solito fare acquisti online o condividere file importanti, è un tool essenziale.

In aggiunta all’antivirus c’è la VPN illimitata, che permette di navigare al massimo della privacy e a connettersi a server di Paesi esteri (ce n’è ben 90 disponibili). Da menzionare infine l’adblock, che blocca gli annunci invadenti, il password manager per una gestione più sicura delle credenziali e un tool di ottimizzazione del PC.

A livello di compatibilità, TotalAV funziona su qualsiasi dispositivo: Windows, Mac, Android e IOS. Per approfittare dell’offerta del momento, basta andare sul sito ufficiale e procedere con l’attivazione del programma. Inclusa c’è una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Edoardo D'amato
