TP-Link Archer T2U: il dongle Wi-Fi dual band piccolo e veloce

In questo articolo ti riportiamo una buona offerta su uno dei migliori accessori di TP-Link. Si tratta dell’adattatore USB Wi-Fi TP-Link Archer T2U Nano, un piccolo dongle decisamente semplice quanto utile per ottimizzare o aggiungere le reti wireless su qualsiasi computer.

Dongle USB Wi-Fi TP-Link Archer T2U: caratteristiche tecniche

Il dispositivo in sé è piuttosto immediato nell’utilizzo. Si tratta di un dispositivo simile ad una chiavetta USB, da inserire in una qualsiasi delle porte del computer. L’installazione è semplicissima, grazie al disco in dotazione su cui sono salvati i driver. Tuttavia, nel caso in cui non disponessi di un lettore ottico, potrai scaricare la versione più aggiornata direttamente dal sito di TP-Link. Qui troverai i driver sia per Windows che per MacOS grazie alla doppia compatibilità. In realtà il dongle è compatibile anche con Linux, tuttavia in questo caso i driver andranno installati manualmente. Ad ogni modo la compatibilità con praticamente tutti i sistemi operativi desktop lo rendono un prodotto decisamente versatile.

Uno degli aspetti più interessanti, però, è il design. Si tratta di un prodotto pensato in particolare per i laptop, in modo da sopperire al chip interno danneggiato o migliorare le prestazioni rispetto a quest’ultimo. Per questo motivo TP-Link ha donato al dongle delle dimensioni estremamente compatte che consentono di riporre il computer in borsa o nello zaino, senza la necessità di rimuoverlo. Per quanto riguarda le prestazioni, il supporto è esteso ad entrambe le bande da 2,4 e 5 GHz. Questo consente di raggiungere una velocità combinata di ben 600Mbps. L’interfaccia è decisamente user-friendly così da semplificarne la configurazione. Anche dal punto di vista della sicurezza, non manca il supporto ai protocolli WPA e WPA2. Nel complesso uno dei dispositivi più performanti in questa fascia di prezzo, caratterizzato dalla qualità e lunghissima esperienza di TP-Link nel settore.

Grazie ad uno sconto del 18%, il dongle può essere acquistato su Amazon a soli 13,99 euro.