TP-Link Archer T3U: connessione fino a 1300Mbps a meno di 20 euro

Ti bastano pochi euro per collegare il tuo computer desktop alla rete Wi-Fi o migliorare le prestazioni rispetto al chip integrato nel tuo laptop. Con la chiavetta TP-Link Archer T3U avrai a disposizione una connessione dual band capace di raggiungere una velocità di 1300Mbps a soli 17 euro su Amazon.

Dongle USB Wi-Fi TP-Link Archer T3U: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio estremamente compatto. Un dispositivo molto simile ad una pendrive dalle dimensioni ridotte e con un piccolo LED nella parte superiore che ne indica il funzionamento. Come premesso, il dispositivo si avvale di una configurazione dual band che sfrutta le bande a 2,4 e 5 GHz. Questo garantisce una velocità di trasferimento fino a 1300Mbps, quindi perfettamente compatibile con le reti Fibra. La configurazione è estremamente semplice grazie alla funzione plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. La pendrive è compatibile con i sistemi desktop più diffusi come Windows, da XP in poi, Mac OS e Linux.

La chiavetta utilizza un’interfaccia USB 3.0, indispensabile per raggiungere le velocità offerte fino a 10 volte superiori rispetto allo standard 2.0. Tuttavia, rimane retrocompatibile con gli standard precedenti seppur con qualche sacrificio dal punto di vista delle prestazioni. Non manca neanche il supporto alla tecnologia MU-MIMO che prioritizza in maniera intelligente la banda in modo da offrire sempre la massima velocità in base alla richiesta del singolo dispositivo. Una soluzione ottimale per gli utenti più esigenti che necessitano di performance elevate per i videogiochi online o lo streaming dei contenuti in 4K. Un alleato veloce ed estremamente affidabile per la vita quotidiana e l’attività professionale da portare sempre con te fuori casa.

Grazie ad uno sconto del 15%, la TP-Link Archer T3U è disponibile su Amazon a soli 16,99 euro.

