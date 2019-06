TP-Link Kasa Smart con Alexa e Assistente Google

Videocamere per la sorveglianza degli ambienti interni e outdoor, prese intelligenti attivabili da remoto con o senza monitoraggio dei consumi, lampadine che si comandano con la voce o con un’app sullo smartphone: l’ecosistema Kasa Smart di TP-Link offre dispositivi in grado di connettersi alla rete wireless domestica, con supporto garantito per le tecnologie di Amazon Alexa e Assistente Google, così da poter interagire con le apparecchiature anche semplicemente parlando.

Il fatto stesso che TP-Link presenti quello che definisce come un “ecosistema” significa che l’intenzione è quella di dar vita ad un insieme integrato di prodotti, potenzialmente in crescita in futuro e capace di essere gestito in modo centralizzato e consapevole. L’insieme, insomma, vale più della somma delle singole parti: “Kasa Smart” configura pertanto anzitutto una ambizione, i cui primi passi sono rappresentati dai prodotti indicati a seguito.

TP-Link Kasa Smart per la domotica

Nella gamma trovano posto le videocamere KC120 e KC200, la prima da posizionare in ambienti outdoor, la seconda adatta a un utilizzo in esterno e resistente alle intemperie. Entrambe offrono riprese con risoluzione Full HD, sistema per il rilevamento dei movimenti e visione notturna. Il flusso audio-video catturato può inoltre essere destinato al cloud così da poterlo riprodurre in ogni momento e da qualunque postazione.

Ci sono poi le prese intelligenti HS100 e HS110 per la gestione degli elettrodomestici collegati. La seconda integra la componente necessaria al controllo dei consumi, così da tenere sott’occhio l’assorbimento di elettrodomestici e apparecchiature.

Infine, le lampadine smart KL110, KL120 e KL130 sono pensate per l’illuminazione delle stanze. La prima emette una luce bianca di intensità variabile, la seconda contente una regolazione della temperatura colore e l’ultima permette invece di sceglierne anche la tonalità.

Tutti i dispositivi della gamma possono essere configurati e controllati attraverso l’applicazione mobile di TP-Link, disponibile in download gratuito nelle versioni per Android e iOS.

Prezzi e disponibilità

È possibile acquistare i dispositivi della linea Kasa Smart nei negozi e nelle catene di elettronica.