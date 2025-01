TP-Link Lampadine WiFi, 2 pz con cui rendere l'illuminazione SMART

Un paio di lampadine speciali in tutto e per tutto. Le TP-Link Lampadine WiFi L530E sono facili da installare, offrono risultati istantanei e le gestisci sia da app su smartphone che con la voce. Possono personalizzare l’ambiente domestico in svariati modi e sono complete di ogni funzione. Il pacco in questione ne include 2 con attacco E27 per installarle ovunque in casa. Le acquisti a soli 14,99€ su Amazon con uno sconto del 25% sul prezzo di listino, aggiungile ora al carrello.

TP-Link Lampadine WiFi, in casa sono una certezza

Sono facili da utilizzare e ideali per rendere casa immediatamente smart. L’illuminazione intelligente, infatti, è un gioco da ragazzi da introdurre nel proprio appartamento: basta acquistare i giusti prodotti. Le TP-Link Lampadine WiFi sono dotate di attacco E27 per essere montate su lampadari e lampade da tavolo, basta avvitarle come dei più semplici bulbi ed il gioco è fatto. Per la gestione puoi optare per l’app sullo smartphone oppure per la voce. Il sistema, in particolare, è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home per abbinarle agli assistenti vocali.

Sono multicolor quindi puoi sia impostare una tonalità di bianco a tua scelta (caldo, freddo, neutro) che optare per un colore tra i 16 milioni disponibili. Vantano una luminosità da 806 lumen ideale per ogni tipologia di ambiente. Naturalmente sono dimmerabili quindi puoi variare anche il grado di luminosità per creare situazioni illuminate a dovere o più rilassanti.

Spazia con altre possibilità come la modalità Assenza e le impostazioni di temporizzazione per poterle automatizzare a seconda delle esigenze. Sono LED e consumano poco pesando nettamente di meno sulla bolletta mensile.

Per appena 14,99€ su Amazon, le due TP-Link WiFi sono da acquistare subito. Se sei interessato approfitta dello sconto del 25% sul prezzo di listino e aggiungile al tuo carrello con un click.

I vantaggi di Amazon Prime rendono le spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.