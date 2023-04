TP-Link Router 4G LTE: connessione stabile e veloce OVUNQUE (49€)

Puoi dire addio ai problemi di linea con questo fantastico Router 4G LTE di TP-Link. Navigare in modo fluido, veloce e senza intoppi non è mai stato così semplice. Acquisti questo prodottino e riscopri la vita senza buffering.

Lo puoi trovare adesso su Amazon allo straordinario prezzo di soli 49,99€ grazie allo sconto del 17% che ti permette di risparmiare. Non farti scappare questa occasione e aggiungilo subito al tuo carrello per completare l’acquisto.

Ricevilo comodamente a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia attivando un abbonamento Amazon Prime prima di completare il check-out.

Goditi appieno la tua linea internet con il router 4G LTE di TP-Link

È impensabile ai giorni nostri non avere una linea internet o, ancora di più, averne una che funziona male. Ne esistono di mille tipi ma se sei alla ricerca di una connessione stabile e potente senza linea fissa, è arrivato il momento per prendere questo potentissimo Router MERCUSYS N300 di TP-Link. Puoi star più che certo che così sfrutterai al massimo la tua linea che sia per lavorare, giocare o semplicemente goderti un po’ di relax navigando per la rete.

Questo mini router dal design minimalista e semplice ti permette di inserire la tua SIM per sfruttare al massimo la connessione in ogni angolo della casa. Utilizzalo in modalità Wi-Fi o tramite cavo LAN per collegare fino a 32 dispositivi wireless e 2 tramite cavo.

Goditi una connessione con una velocità di download fino a 150 Mbps e 50 Mbps di upload oppure a 300 Mbps per i tuoi dispositivi a 2,4GHz.

Se non possiedi una linea internet fissa puoi star certo che con questo router non ne avrai mai bisogno. In pochi minuti è pronto per essere usato stando certo di sfruttare al massimo la tua linea.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito il tuo Router 4G LTE di TP-Link che trovi al momento su Amazon a soli 49,99€ grazie allo sconto del 17%.

Con un Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.