TP-Link Tapo C100: la casa al sicuro con 19€ (DOPPIO SCONTO)

Segnaliamo il doppio sconto di Amazon su TP-Link Tapo C100, la videocamera Wi-Fi per la sorveglianza degli interni che può tornare utile per tenere al sicuro l’abitazione, anche quando si è fuori per lavoro o in viaggio. Grazie al coupon da attivare, oggi il prezzo finale crolla al suo minimo storico. È perfetta se si sta per partire e come regalo di Natale hi-tech da far trovare sotto l’albero.

Super offerta Amazon su TP-Link Tapo C100

A livello di specifiche tecniche è dotata di un sensore 1080p in grado di effettuare riprese nitide da ogni punto di osservazione e di coprire ogni angolo dell’ambiente domestico. Non mancano poi la visione notturna per osservare le stanze anche al buio, un sistema audio bidirezionale per la comunicazione da remoto e le notifiche in tempo reale che avvisano subito in caso di anomalia, ad esempio quando il rilevamento del movimento entra in azione. C’è uno slot per schede microSD su cui salvare le registrazioni. Per saperne di più, consultare la descrizione completa del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare TP-Link Tapo C100 al prezzo finale di soli 19,99 euro invece di 28,99 euro come da listino. Si può approfittare di un doppio sconto: un -21% applicato in automatico e un ulteriore -3 euro che si ottiene semplicemente attivando il coupon dedicato.

L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime che effettuando subito l’ordine. Certamente utile per tenere al sicuro la propria casa quando si è lontani, può risultare anche un regalo di Natale hi-tech di certo gradito, da mettere sotto l’albero.

