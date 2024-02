TP-Link Tapo P105: il pack da 2 della presa smart in offerta su Amazon

Per rendere la tua casa più intelligente e futuristica approfitta dell’offerta Amazon attiva sul pack da 2 prese smart TP-Link Tapo P105 che puoi acquistare a soli 19,99 euro invece di 24,99. In questo modo potrai controllare i tuoi dispositivi con la voce o direttamente dallo smartphone.

Prese smart TP-Link Tapo P105 in offerta: le caratteristiche

Le prese smart TP-Link si caratterizzano per un design compatto e il supporto Wi-Fi a 2.4GHz che ti permette di controllare i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia, grazie alla comoda app Tapo disponibile per dispositivi Android e iOS.

L’applicazione ti permette di attuare una programmazione intuitiva e puoi organizzare le tue giornate e creare routine di accensione e spegnimento per i tuoi dispositivi con pochi semplici passaggi. Con la funzione timer, è possibile impostare dei countdown predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti, come lo spegnimento di una lampada ad una determinata ora.

Compatibile con Alexa e Google Assistant, Tapo P105 comprende anche una interessante modalità assenza utile per simulare la tua presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come la TV, la radio e le lampade a orari casuali. Utile per quando magari sai di essere fuori casa per un po’.

Approfitta dunque dello sconto e acquista il pack da 2 prese smart TP-Link Tapo P105 a soli 19,99 euro su Amazon.

