TP-Link Tapo P105: la presa smart WiFi è in offerta a soli 9,99€ (-38%)

TP-Link Tapo P105 è una presa smart WiFi italiana compatibile con Alexa e Google Home, e che offre il controllo direttamente dallo smartphone, che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 9,99 euro invece di 15,99. Un ottimo affare per rendere la propria casa sempre più tecnologica e intelligente.

Presa smart WiFi TP-Link Tapo P105 in offerta: le caratteristiche

Dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz, la mini presa smart Tapo P105 consente di gestire facilmente l’accensione e lo spegnimento dei tuoi dispositivi domestici in qualsiasi momento, direttamente dall’apposita app Tapo per dispositivi Android e iOS.

Grazie alla programmazione personalizzata, puoi organizzare le tue giornate e creare routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici con pochi semplici passaggi tramite l’app Tapo. Inoltre, la funzione timer ti consente di impostare dei countdown predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti, come lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini.

Tapo P105 è compatibile con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, consentendo un controllo ancora più intuitivo tramite comandi vocali. Infine, per aumentare la sicurezza della tua casa quando sei assente, la modalità assenza della presa Tapo P105 ti permette di simulare la tua presenza accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali.

Una soluzione smart e conveniente per il controllo dei tuoi dispositivi domestici, per una casa sempre più smart e di ultima generazione: acquistala adesso a soli 9,99 euro.