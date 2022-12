TP-Link Tapo: striscia LED da 5 metri a -40%

Può riprodurre 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, caldo o freddo, grazie alla tecnologia RGBIC: è la striscia LED da 5 metri di alta qualità proposta oggi su Amazon con il 40% di sconto. Scegliendo di acquistare TP-Link Tapo L920-5 si è certi di poter contare su un marchio leader nel mercato delle smart home.

Striscia LED in sconto: l’offerta su TP-Link Tapo L920-5

Non mancano le funzionalità intelligenti basate sulla connettività Wi-Fi inclusa, a partire dalla compatibilità con Alexa e Assistente Google per il controllo da remoto, via smartphone o attraverso comandi vocali. Non manca nemmeno la possibilità di tagliarla alla lunghezza desiderata, senza comprometterne il funzionamento, fissandola poi alla parete o all’arredamento con il supporto adesivo in dotazione. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la striscia LED colorata da 5 metri di TP-Link (modello Tapo L920-5) al prezzo finale di soli 29,99 euro invece di 49,99 euro come da listino, con uno sconto del 40%.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se la ordini subito approfittando dell’offerta, entro domenica sarà a casa tua.

