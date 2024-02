Wi-Fi 6: prezzaccio per la scheda esterna di TP-Link

Segnaliamo l’offerta di Amazon su TP-Link Archer TX20UH a tutti coloro che vogliono portare la velocità del Wi-Fi 6 (802.11ax) sul proprio computer. Si connette tramite cavo USB 3.0 (la lunghezza è pari a 1,2 metri) e dispone di due antenne multidirezionali ad alto guadagno con Beamforming per una ricezione sempre perfetta del segnale, in ogni situazione.

Porta il Wi-Fi 6 sul PC con TP-Link Archer TX20UH

Tra gli altri punti di forza citiamo il supporto alla crittografia WPA3 per la protezione dei dati, il funzionamento dual band (2,4 GHz e 5 GHz), OFDMA e MU-MIMO per prestazioni senza compromessi così da poter arrivare a una banda di 1.800 Mbps. I sistemi operativi per i quali è garantita la piena compatibilità sono Windows 11 e Windows 10 con driver preinstallato. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa del prodotto. L’immagine qui sotto ne mostra il design: la base che funge anche da supporto ipuò essere rimossa per il collegamento diretto alla porta del laptop.

Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon: al prezzo finale di soli 34,99 euro, TP-Link Archer TX20UH è la scelta giusta per aumentare le prestazioni del proprio computer, grazie a uno degli standard più recenti in ambito wireless. La vendita è curata da Amazon.

Per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un solo giorno: effettuando subito l’ordine arriverà direttamente a casa già entro domani, veloce come il Wi-Fi 6. Le migliaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova l’articolo lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle, a testimonianza della sua qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.