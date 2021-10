In queste ore, TP-Link annuncia il debutto ufficiale in Italia per Deco X20-4G, dispositivo dedicato alla connettività che somma i benefici offerti dai network 4G alle più recenti tecnologie di networking, da WiFi 6 a Mesh. Pensato per soddisfare le esigenze di chi si trova a casa o in ufficio, per l'intrattenimento, la comunicazione e il lavoro in smart working, è già disponibile su Amazon.

TP-Link porta in Italia il nuovo Deco X20-4G

Si inserisce la SIM nell'apposito slot e si è pronti, in quanto il processo di configurazione è davvero immediato, da portare a termine in breve tempo attraverso l'applicazione mobile disponibile per Android e iOS. Queste le caratteristiche più importanti.

Router 4G+ Cat6 con velocità in download fino a 300 Mbps per creare una rete Mesh performante e stabile ovunque ti trovi;

WiFi 6 Dual Band AX1800 con velocità di connessione fino a 1.201 Mbps in 5 GHz e 574 Mbps in 2,4 GHz;

Connettività cablata Gigabit con tre porte Ethernet WAN/LAN;

Sistema HomeShield per la difesa della rete e dei dispositivi connessi;

backup per linea fissa collegando l'unità a un router sorgente e sfruttare la connessione 4G in caso di down.

Nel comunicato giunto in redazione, TP-Link sottolinea che la particolarità di questa versione è il modem DSL con profilo 35b integrato, utile per il collegamento diretto dell'unità a linea fissa Fibra-Rame con velocità fino a 300 Mbps. Deco X20-4G è già disponibile per l'acquisto su Amazon al prezzo di 198,70 euro.