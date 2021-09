Tracciamento su qualsiasi superficie con il mouse Bluetooth di HP in offerta

Se stai cercando un buon mouse wireless da utilizzare in mobilità, oggi abbiamo una proposta decisamente interessante per te. Si tratta dell’HP Bluetooth Travel Mouse, una periferica pensata per semplificare il lavoro, in qualsiasi ambiente ci si trovi ad operare.

Mouse wireless HP Bluetooth Travel Mouse: caratteristiche tecniche

La proposta di HP presenta delle scelte piuttosto convincenti a partire proprio dal design. Questo, infatti, offre una forma ergonomica per ridurre l’affaticamento anche durante le lunghe sessioni di utilizzo, ed una superficie lavorata per migliorare la presa. Ottima la rotellina, rivestita con una superficie in gomma texturizzata, molto precisa e silenziosa, ma soprattutto cliccabile in 3 direzioni. Questo perché grazie al software Accessory Center di HP è possibile personalizzare le funzioni dei 4 tasti aggiuntivi, ovvero il clic destro e sinistro della rotellina e i tasti laterali. Una feature molto interessante, che permette di adattare meglio il mouse alle proprie attività.

Come premesso però si tratta di un mouse wireless, in questo caso Bluetooth. Molto comoda la possibilità di associare simultaneamente due dispositivi. Basterà, infatti, premere un singolo tasto per switchare da un computer all’altro, utile per chi lavora contemporaneamente su due macchine diverse e non vuole raddoppiare il numero di periferiche. Ottima la scelta per l’alimentazione, che a seconda delle esigenze può utilizzare una o due batterie AA. In questo modo potrai scegliere se puntare tutto sull’autonomia, o optare per un peso ridotto. Chiude la dotazione l’ottimo sensore track-on-glass, una soluzione che garantisce grande precisione di tracciamento praticamente su qualsiasi superficie, incluso il vetro naturalmente. In sostanza, un prodotto tutto sommato economico, ma di grande qualità e versatilità.

Grazie ad uno sconto di ben il 44%, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 22,49 euro per un risparmio di 17,50 euro sul prezzo di listino.