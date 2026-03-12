 TraceMap: intelligenza artificiale contro le frodi alimentari
TraceMap è una piattaforma sviluppata dalla Commissione UE che sfrutta l'intelligenza artificiale per individuare frodi alimentari e prodotti sospetti.
La Commissione europea ha annunciato una nuova piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per velocizzare l’individuazione di frodi alimentari, focolai di alimenti contaminati e malattie di origine alimentare. Il suo nome è TraceMap e permetterà alle autorità nazionali degli Stati membri di migliorare i controlli e svolgere indagini più approfondite, senza richiedere risorse aggiuntive.

TraceMap per scoprire le frodi alimentari

Finora il tracciamento dei prodotti e degli operatori lungo la catena di fornitura veniva effettuato principalmente mediante controlli manuali dei documenti e scambi diretti tra le autorità che richiedevano tempo e risorse. TraceMap risolve molti di questi problemi grazie ad analisi automatiche e rapide basate sull’intelligenza artificiale e alla mappatura della tracciabilità, grafici e funzioni di ricerca.

L’AI servirà in particolare per:

  • Visualizzare catene di approvvigionamento complesse
  • Aiutare a scoprire i collegamenti tra operatori, prodotti e spedizioni
  • Consentire alle autorità competenti di cercare, filtrare ed estrarre rapidamente i dati rilevanti
  • Trovare facilmente le informazioni giuste, al momento giusto, nei database e nei sistemi agroalimentari dell’UE
  • Migliorare le valutazioni dei rischi per la sicurezza alimentare razionalizzando l’accesso e analizzando i dati critici
  • Monitorare l’intera catena di approvvigionamento agroalimentare, una volta individuato un rischio, consentendo richiami più rapidi di prodotti non sicuri o fraudolenti

TraceMap utilizza i dati contenuti negli attuali sistemi agroalimentari dell’UE per monitorare rapidamente i modelli commerciali e i flussi di produzione. La piattaforma migliorerà l’accuratezza dello screening, accelererà l’individuazione degli operatori sospetti e aiuterà gli investigatori ad individuare le frodi alimentari e a rimuovere rapidamente dal mercato i prodotti non conformi.

TraceMap consentirà inoltre agli Stati membri di rafforzare le loro misure antifrode nel settore agroalimentare e migliorare il controllo delle merci importate. È stata creata dalla Commissione europea usando la tecnologia di IA che elabora e interpreta i dati provenienti da diverse piattaforme di gestione della sicurezza alimentare, tra cui Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), Trade Control and Expert System (TRACES) e Alert and Cooperation Network (ACN). Una versione pilota è stata recentemente utilizzata per identificare il latte artificiale prodotto con olio ARA contaminato dalla Cina.

Fonte: Commissione europea

Pubblicato il 12 mar 2026

