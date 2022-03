Trade Republic: investire è meglio che aspettare

Piani di risparmio, azioni, ETF o criptovalute? La scelta è nelle tue mani, a portata di click, ed è la strada che può portare le nuove generazioni verso un futuro di maggior indipendenza. In un Paese nel quale il patto sociale è crollato sotto i colpi di una natalità ridotta all’osso ed una età media che continua a crescere, infatti, non è possibile immaginare un sistema previdenziale in grado di garantire un futuro a milioni di pensionati sulle spalle di sempre meno occupati. Trade Republic ha pensato esattamente a questo tipo di contesto nello sviluppare una soluzione che ambisce ora a diventare grande in tutta Europa.

Il progetto del cofondatore e CEO, Christian Hecker, è quello di portare i propri clienti ad un rendimento da capitale che possa aggiungersi al normale reddito da lavoro. Tutto nasce in Germania, quindi sbarca in Francia e Austria, ma ora apre anche all’Italia e ad altri Paesi: Trade Republic, forte di un round di finanziamento da 900 milioni di euro con una valutazione di oltre 5 miliardi, è una delle avanguardie fintech in questo ambito e nutre importanti ambizioni specificatamente per il territorio italiano.

Trade Republic: piani di risparmio, azioni, ETF e criptovalute

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art.1), ma è anche vero che “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” (art.47). Trade Republic si focalizza su questo secondo fronte consentendo a chiunque di investire ed evitare di possedere passivamente piccoli risparmi privi di rendita. Per utilizzare il servizio è sufficiente registrarsi al servizio e investire somme anche minime, ottenendo premi in criptovalute con valore fino a 200€.

Il vantaggio di investire su Trade Republic sta nel fatto che si porta a rendimento un portafoglio di valore altrimenti sterile ed inutilizzato, ma tutto ciò può essere fatto ai costi minimi disponibili sul mercato:

Con Trade Republic, investi in azioni ed ETF su un mercato pubblico, monitorato in modo indipendente. Grazie a una tecnologia all’avanguardia, ti offriamo in media prezzi più convenienti rispetto al mercato di riferimento XETRA. In questo modo, risparmi ogni volta che investi.

La ricetta scelta dal gruppo è quella della semplicità. Se il servizio deve rivolgersi al piccolo consumatore, infatti, le peculiarità fondamentali da assolvere sono chiare:

basso costo

velocità

semplicità

sicurezza

La pandemia ha generato un paradosso: i risparmi degli italiani sono fortemente cresciuti, ma sono “dormienti” su conti correnti nei quali è l’inflazione ad eroderne il valore. Lasciare denaro non investito è una scelta in sé, ma non è una scelta ad alzo zero: in tempo di inflazione alta, occorre muoversi per non veder eroso il proprio portafoglio senza alcuna possibilità di reazione.

Negli ultimi cinque anni abbiamo creato una piattaforma di investimento digitale solida ed efficiente, basata sulle tecnologie più avanzate e di conseguenza con bassi costi operativi. I nostri partner commerciali ci sostengono e questo ci permette di offrirti un servizio senza commissioni. Paghi solo 1 € in costi esterni.

Trade Republic vuole offrire questa possibilità a chiunque, con costi più bassi della media e disponendo di un ventaglio di opzioni ampio e comprensibile. Una volta aperto il proprio account è possibile scegliere come investire, quando investire e come diversificare per avere un approccio sempre saldo ed equilibrato sul proprio capitale. Non importa la cifra, poiché questo è un parametro soggettivo: quel che conta è la consapevolezza dell’investimento, la facilità di arrivare ad una scelta e la padronanza del proprio portafoglio come raramente è possibile avere.

Chiunque si iscriva ottiene immediatamente un omaggio, un primo investimento gratuito che diventa un benvenuto a bordo. Da quel momento in poi si potranno allocare piccole cifre da destinare agli investimenti desiderati, dei quali sarà possibile seguire in presa diretta l’andamento per capire istantaneamente l’andamento del proprio capitale.

La convenienza del servizio sta nella semplicità dello stesso e nei bassi costi di esercizio. Il guadagno sta invece nella capacità di scegliere il giusto investimento e dipende dunque dalla capacità di ognuno di capire in che direzione possa andare il mercato per orientare al meglio le proprie scelte. Optare per un servizio smart come Trade Republic significa salire a bordo con la tranquillità di avere a disposizione tutte le informazioni disponibili per avere saldo in mano il timone.

