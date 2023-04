Trade Republic ha un REGALO per te: approfittane ora

Apri un conto gratuito su Trade Republic, per te un regalo che dura un anno intero. Approfittane subito, intanto che è ancora disponibile. Scegliendo questa piattaforma di risparmio, la più grande in Europa, non solo ti assicuri un luogo sicuro dove fare investimento a lungo termine o trading puro, ma un vantaggio incredibile e unico.

Infatti, otterrai un interesse annuo del 2% sulla tua liquidità non investita. In pratica, tutte le somme che non saranno impegnate in un piano di acquisto o in trading otterranno un interesse annuo pari al 2% che ti verrà riconosciuto, e quindi accreditato, ogni mese. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando, scegli questo exchange completo.

Potrai acquistare tra gli oltre 10.100 ETF e Azioni. Inoltre, a disposizione avrai anche più di 50 Criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum e Ripple. Infine, potrai anche investire in Derivati, partner premium Société Générale. Ma non è finita qui.

Sì, perché aprendo un conto su Trade Republic avrai accesso anche a oltre 4.600 piani di risparmio gratuiti. Sono tutti senza commissioni né costi aggiuntivi. Potrai abbinarli ad Azioni, ETF e Criptovalute. Fai tap sull’opzione in cui vuoi investire. Decidi tu con quale frequenza vuoi investire e immetti l’importo che desideri investire regolarmente.

Trade Republic: il regalo giusto si chiama 2%

Scegli Trade Republic e ottieni il 2% di interesse annuo sulla tua liquidità non investita. Si tratta di una promozione attualmente attiva per tutti i nuovi clienti che decidono di aprire un conto con questa piattaforma di risparmio decisamente conveniente e sicura.

A conferma, questo è un istituto finanziario regolamentato da BaFin, l’Organo di Regolamentazione Finanziaria della Germania, equivalente a CONSOB per intenderci. Ciò vuol dire che il tuo denaro sarà al sicuro con questo exchange e a tua disposizione avrai anche i migliori standard di sicurezza.

Inoltre, le somme sono garantite fino a 100.000 euro. Questo grazie alle leggi a cui le banche all’interno dell’Unione Europea sono sottoposte. Perciò Trade Republic non è solo una scelta conveniente, ma anche sicura e garantita.

