Trading sul Forex: il miglior conto demo per iniziare ad investire

Vale la pena fare trading nel Forex? Dipende. Se si ha una buona strategia e uno schema di gestione del rischio, allora sì.

Invece, se si chiede a qualcuno che ha cercato di diventare ricco molto rapidamente con il trading Forex e ha cambiato spesso broker perché considerava quello precedente una sorta di truffa, con tutta probabilità dirà che non ne vale la pena.

Il segreto è guardare al trading Forex come a un’attività di investimento coerente a lungo termine, evitando di farsi prendere dalla smania di arricchirsi subito. Come detto in precedenza, chi lo ha fatto fa parte di quella schiera di persone che sono convinti che investire nel Forex sia inutile.

Ciò che conta veramente è affidarsi al broker giusto, noi vi consigliamo IQ Option.

Fare trading nel Forex con IQ Option

IQ Option è un broker regolamentato dalla Cysec. La sua offerta di strumenti finanziari è tra le più ampie nel settore.

Chi intende iniziare a fare trading nel Forex, deve soltanto entrare qui e cliccare poi su “Apri il Tuo Conto Demo Gratis”.

Una volta aperto il conto demo, con i 10.000 dollari ottenuti sarà possibile simulare gli investimenti nel trading Forex, tanto per imparare.

Una volta accumulata un po’ di esperienza, si potrà iniziare a investire i propri capitali. Il deposito minimo sulla piattaforma è di 10 euro.

Il broker offre anche supporto didattico. Per tutti gli iscritti, la formazione è gratuita, con video lezioni sulle nozioni basilari del trading, su come bisogna analizzare un mercato oppure sulle migliori strategie di trading.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.