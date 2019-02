Gli orari dei treni, live sull'app di Trainline

Non è impossibile conoscere in tempo reale la situazione dei treni in circolazione sul territorio nazionale, così da apprendere di ritardi o soppressioni, a patto però di affidarsi ai siti e alle app dei singoli gestori. Ciò che fa Trainline è aggregare tutte queste informazioni e renderle consultabili all’interno di un’unica interfaccia, semplificando così enormemente l’operazione per chi viaggia. Riportiamo l’annuncio odierno che riguarda l’introduzione nel servizio di una nuova funzionalità chiamata Orari Live.

Trainline, gli Orari Live dei treni

Un nome che già di per sé risulta piuttosto esplicativo per comprenderne l’utilità: permette di conoscere in tempo reale la posizione dei treni che viaggiano sulle tratte coperte da Trenitalia e Italo, con avvisi immediati su ritardi o cancellazioni. Viene inoltre mostrato a quale binario recarsi per salire in carrozza, così da non costringere più i viaggiatori a rimanere col naso all’insù in attesa che compaia sui tabelloni delle stazioni e per meglio organizzarsi quando si deve prendere una coincidenza. Stando a quanto afferma il team al lavoro sul progetto, si tratta al momento dell’unica applicazione che offre una caratteristica di questo tipo nel nostro paese.

Implementato inoltre un Live Tracker che visualizza la posizione durante il tragitto, in modo aggiornato, le fermate da effettuare e l’orario di arrivo stimato, alla destinazione finale così come in ciascuna delle stazioni intermedie: basta inserire il numero del treno.

Non solo treni, anche pullman

Le altre funzionalità di Trainline rimangono attive e invariate: possibilità di cercare il modo più rapido o conveniente per giungere a destinazione, non solo con i treni, ma anche affidandosi a un pullman, senza dimenticare l’acquisto diretto dei biglietti per muoversi in Italia e all’estero. È possibile scaricare in modo del tutto gratuito l’applicazione di Trainline su Android e iOS, dalle piattaforme Play Store e App Store.

In alternativa è possibile affidarsi all’interfaccia del portale visitabile da qualsiasi browser desktop all’indirizzo thetrainline.com.

Tra i biglietti acquistabili mediante la piattaforma, oltre a quelli già citati di Trenitalia e Italo, anche quelli venduti da Thello, Eurostar, SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français), Deutsche Bahn, Lyria, Thalys, OUIGO, PUIBUS, WESTbahn e RENFE.