Transmission 4.0.6: varie correzioni al client open source BitTorrent

Transmission è un client per BitTorrent gratis, open source e compatibile con diverse piattaforme, che si è da poco aggiornato alla versione 4.0.6, la quale contiene diverse correzioni a numerosi bug, principalmente segnalati dagli utenti che fanno uso di questo gestore per i download con formato Torrent.

Transmission 4.0.6 si aggiorna e sistema diversi problemi

Transmission funziona con diversi sistemi operativi, tra cui anche Windows, macOS, NetBSD, FreeBSD e OpenBSD, oltre che Linux. A differenza dei soliti client Torrent che tutti conosciamo, come lo stesso BitTorrent o il più leggero uTorrent, fa uso di molte meno risorse, con l’obiettivo di ottenere un’esperienza bilanciata tra semplicità d’uso e funzionalità disponibili. Il programma è infatti veramente facile da usare ed è perfetto per coloro che sono interessati soltanto a mere funzionalità di gestione dei download.

Con il nuovo aggiornamento alla versione 4.0.6, vengono corrette diverse problematiche relative all’interfaccia e alle informazioni mostrate, come alcuni simboli e valori che riguardano la velocità di download, ma anche diverse problematiche relative all’analisi e al riconoscimento dei tracker HTTP e all’aggiornamento delle metainformazioni Flatpak. Sistemate anche le connessioni UTP, per meglio rispettare i limiti di velocità utente.

Transmission 4.0.6 migliora anche il client GTK, che adesso è stato aggiornato per essere compilato con GTKMM 4 e sulle piattaforme BSD. Le metainfo comprendono ora anche il nome dello sviluppatore e l’id desktop del launcher. Viene poi corretto un bug per cui l’opzione “Usa autenticazione” non veniva salvata passando tra una sessione e l’altra.

Su tutte le piattaforme, viene risolto un bug relativo ad alcuni script utente che causava una variabile d’ambiente TR_TORRENT_TRACKERS non valida, oltre ad alcune opzioni che non venivano applicate quando utilizzate nel file di configurazione settings.json. Tutte le modifiche complete sono disponibili nel changelog pubblicato nella pagina GitHub ufficiale del progetto.

Se volete provare o utilizzare Transmission, potete scaricarlo per tutte le piattaforme dalla pagina ufficiale.