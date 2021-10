Trasferimento chat di WhatsApp da iPhone ad Android

Il trasferimento della cronologia delle chat di WhatsApp era già disponibile per i Samsung Galaxy dall'inizio di settembre. Ora la funzionalità può essere sfruttata anche sui Google Pixel e presto sui nuovi smartphone con Android 12. La procedura è piuttosto semplice.

Come trasferire le chat di WhatsApp da iOS ad Android

Il trasferimento dei dati personali dal vecchio al nuovo smartphone è un'operazione abbastanza fastidiosa, soprattutto se i sistemi operativi sono differenti. Una delle novità introdotte con Android 12 semplifica la copia di SMS, messaggi, foto, video, contatti, calendari e altro da un iPhone al nuovo smartphone. Ora è possibile trasferire anche la cronologia delle chat di WhatsApp da iPhone a Google Pixel.

Come per i Samsung Galaxy, la procedura funziona solo se l'utente utilizza lo stesso numero di telefono e se lo smartphone è nuovo, in quanto il trasferimento può avvenire esclusivamente durante la configurazione iniziale. È ovviamente necessario collegare i due dispositivi con un cavo da USB Type-C a Lightning (con due smartphone Android si può usare la rete WiFi).

Ad un certo punto viene mostrato sullo schermo del Google Pixel un codice QR che deve essere inquadrato dalla fotocamera dell'iPhone per aprire WhatsApp e avviare il trasferimento della cronologia delle chat. Durante la procedura non arriverà nessun messaggio sul vecchio dispositivo. Google e WhatsApp garantiscono che il trasferimento avviene in forma cifrata.

La funzionalità è disponibile solo per i Google Pixel. Prossimamente arriverà sui nuovi smartphone con Android 12 e quelli aggiornati ad Android 12. Non è chiaro se il supporto verrà esteso alle vecchie versioni del sistema operativo.