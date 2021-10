Trasferisci dati e chat (anche da WhatsApp) con Wondershare MobileTrans: offerta del 30%

Trasferisci dati, immagini, video, chat e ricordi fra due telefoni in un solo click grazie a Wondershare MobileTrans, uno utilissimo tool tutto-in-uno ora in offerta al 30% rispetto al prezzo originale. Al prezzo di 31,99 euro per sistemi Windows e 39,99 euro per sistemi Mac, Wondershare MobileTrans mette a disposizione un arsenale di risorse e funzionalità per conservare e trasferire i tuoi dati, ad esempio durante un cambio dispositivo.

La funzione principale del programma, dunque, è il trasferimento sicuro e veloce. Nella pratica interfaccia a schermo è possibile selezionare in completa autonomia quali dati trasferire da uno smartphone all'altro, che devono essere entrambi collegati al computer e avere installato l'applicazione ufficiale di Wondershare MobileTrans. Il prodotto non si limita a dati, file, immagini o video: è possibile infatti backuppare e trasferire tutti i contenuti di WhatsApp, comprese chat e file media, anche fra sistemi operativi differenti (e cioè da Android ad iOS e viceversa). Questa funzionalità è disponibile anche senza l'utilizzo di un PC.

Acquista Wondershare MobileTrans ad un prezzo scontatissimo: 31,99 euro per la versione Windows e 39,99 euro per la versione Mac, risparmiando il 30%. Gli sviluppatori hanno condiviso alcune raccomandazioni per scongiurare problemi nel trasferimento: innanzitutto è bene assicurarsi che entrambi gli smartphone abbiano almeno il 60% di batteria e siano collegati alla medesima rete Wi-Fi. È consigliato, inoltre, effettuare un backup preventivo da conservare in un luogo sicuro. Per fare ciò i possessori di iPhone potranno utilizzare lo strumento ufficiale iCloud oppure iTunes, gli utenti Samsung l'apposito tool Smart Switch, mentre per gli altri telefonini affidarsi a strumenti ufficiali di gestione dati.