Trasforma la casa in un CINEMA con spesa minima: 4K e qualità TOP

Se ami guardare contenuti in streaming e non ti vuoi perdere neanche un dettaglio, allora hai bisogno di un grande schermo. Perché andare al cinema quando puoi avere tutto direttamente a casa? Ti basta un semplice proiettore e con questo modello portatile non hai neanche problemi di spazio.

Promosso a pieni voti da chi lo ha acquistato, ora che Amazon te lo fa portare a casa a un prezzo così irrisorio non hai un momento da perdere. Collegati sulla pagina e spunta il coupon per ottenere uno sconto di 40€ e completare l’acquisto consoli 119€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Proiettore alla mano per rendere ogni stanza un cinema 4K

Se sei alla ricerca di un modo conveniente per guardare i tuoi film preferiti o giocare ai videogiochi su uno schermo più grande, con il Mini Proiettore AKIYO trovi esattamente pane per i tuoi denti.

Innanzitutto, questo proiettore è piccolo e portatile, il che lo rende perfetto per chi ha bisogno di trasportarlo facilmente. Non dovrai preoccuparti di doverlo riporre o sistemare una volta che finirai di utilizzarlo visto che puoi infilarlo anche in un vano della tua parete attrezzata senza problemi. Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte, questo gioiellino supporta la risoluzione 4K, il che significa che avrai immagini nitide e dettagliate sullo schermo. Non dovrai preoccuparti di perdere dettagli o di avere un’immagine sfocata. Con i suoi 9000 Lumex ti sembrerà di stare al cinema se non meglio!

Altro punto a favore è la sua versatilità. Puoi connettere una vasta gamma di dispositivi, come una console di gioco, un lettore Blu-ray o anche solo il tuo smartphone. Questo significa che puoi utilizzarlo per guardare praticamente qualsiasi cosa, ovunque tu voglia.

Eccezionale vero? Allora non fartelo scappare e porta a casa il tuo mini proiettore per rendere una stanza come un cinema. Apri Amazon e spunta il coupon per pagare appena 119€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.