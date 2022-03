Trasforma la tua auto con una striscia LED creata su misura (Govee)

Non aver paura di usare ma anzi rendi la tua auto veramente unica integrando al suo interno una striscia led di qualità suprema. Posso che star parlando del dispositivo appositamente creato da Govee grazie al quale riesci a trasformare la tua amica a quattro ruote con un solo gesto.

Se ti colleghi subito su Amazon, hai finanche l’occasione di risparmiare il 15% sul prezzo di listino grazie al ribasso in corso che ti fai portare a casa l’intero sistema con soli €20,39.

Ti faccio sapere che inoltre, sono attive le spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Striscia LED auto: con questa di Govee non puoi sbagliate

È un prodotto un po’ insolito, ma se sei in vena di dare un twist alla tua automobile, questa striscia LED auto la rende unica in una sola mossa e persino economica.

Conta che si utilizza come una semplicissima striscia LED che può installare in casa, ma grazie alla sua presa appositamente integrata, la fai funzionare collegandola direttamente al caricabatterie integrato nel tuo cruscotto. Non devi avere dubbi sulla sua qualità perché non solo è totalmente impermeabile, ma è dotata ha persino di un sistema di sicurezza che ti tutela da cortocircuiti, sopra attenzioni e dissipamento del calore.

In totale, questa striscia è dotata di ben 48 led e 9 tonalità di colore differente. Tuttavia grazie alle impostazioni presenti sull’applicazione, puoi rendere l’illuminazione totalmente personalizzabile potendo contare altresì su giochi di luce, regolazione dell’intensità del colore e modalità che si sincronizzano automaticamente con la musica che stai ascoltando.

Ti faccio sapere, che oltre all’applicazione sullo smartphone, puoi utilizzare anche il comodissimo telecomando che ti permette di gestire le varie caratteristiche con un solo tocco.

Cosa stai aspettando? Prendi immediatamente la tua auto unica adornandola con questa striscia LED firmata Govee: su Amazon te la porti a casa, spendendo appena €20,39. Se possiedi un abbonamento Prime, non aspettare neanche un secondo in più perché se la ordini seduta stante, la ricevi già a partire domani senza alcun costo aggiuntivo.

