Trasforma la tua TV in una smart TV Android con questa genialata

Se vuoi trasformare il tuo televisore in una smart TV e goderti i tuoi contenuti preferiti in streaming, non perdere questa occasione: l’Android TV Box con sistema operativo Android 9.0 è in offerta lampo su Amazon a soli 42,49 euro.

Ti consigliamo di affrettarti perché l’offerta lampo, per sua natura, scadrà tra poche ore: un’occasione unica di portarti a casa un apparecchio straordinario.

Cosa ti permette di fare l’Android TV Box

L’Android TV Box è un dispositivo che ti permette di accedere a migliaia di app e giochi Android sul tuo televisore. Ha 4 GB di RAM e 32 GB di ROM, per garantirti una fluidità e una velocità elevate. Il processore quad-core H616 supporta la riproduzione di video in 4K Ultra HD e con la decodifica H.265 riduci il consumo di banda e ti fa risparmiare dati.

La connettività è gestita da un modulo Wi-Fi dual-band 2.4G/5G integrato e supporta anche la connessione Ethernet 10/100M. Presenti una porta USB 3.0, una HDMI, una AV e una per la scheda TF. Ha anche il Bluetooth 4.0 per collegare accessori wireless come mouse, tastiera o cuffie.

Con questa magica scatoletta sblocchi il supporto ai principali servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri. Puoi anche usare il Chromecast integrato per trasmettere i contenuti dal tuo smartphone o tablet al televisore. E per finire puoi controllare il dispositivo con la tua voce grazie al telecomando con microfono.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile: acquista ora l’Android TV Box con sistema operativo Android 9 a soli 42,49 euro e rendi il tuo televisore più smart.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.