Trend Casa FineTutela: l'offerta Eni Plenitude per il mercato libero

Eni Plenitude ha pensato ad un’offerta per te per supportati nella fine del mercato libero. Con Trend Casa FineTutela puoi godere della migliore offerta luce e gas a prezzo variabile che ti permette di pagare il costo all’ingrosso più un contributo su quello che consumi. Ti spieghiamo subito come funziona.

Trend Casa FineTutela: come funziona l’offerta

Con Trend Casa FineTutela abbracci l’andamento dinamico del mercato dell’energia e risparmi fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita, se attivi contemporaneamente luce e gas. È il regalo ideale per te e la tua casa, soprattutto in questo periodo natalizio.

Il cuore di Trend Casa FineTutela è il prezzo variabile, allineato al mercato dell’energia. Cosa significa? Pagherai il prezzo all’ingrosso, ottimizzando i costi e ottenendo un risparmio tangibile. Inoltre, contribuirai al consumo, permettendoti di avere una visione più chiara e trasparente delle tue spese energetiche.

Per farti un’idea, nel mese scorso, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo per luce e gas, il corrispettivo per la luce è stato di 0,145 euro per kWh, mentre per il gas si è attestato a 0,555 euro per Smc. Trend Casa FineTutela ti offre la flessibilità di adattarti a queste variazioni, garantendoti sempre un prezzo competitivo.

Va tenuto presente che, data la natura del mercato energetico, non è possibile prevedere con certezza i prezzi di luce e gas per i prossimi mesi. Tuttavia, con Trend Casa FineTutela, avrai la tranquillità di una gestione dinamica dei costi e la possibilità di adattarti alle tendenze del mercato.

Non rimandare la tua scelta, regalati Trend Casa FineTutela e approfitta di un’offerta su misura per le tue esigenze energetiche. Fai la tua parte per il futuro, risparmia e goditi un nuovo anno illuminato dalla consapevolezza.

