Trend Casa, risparmia su luce e gas con Eni Plenitude

Sei stanco di ricevere bollette con cifre esorbitanti? Per risolvere questo problema, in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, è importante saper scegliere un gestore che è in grado di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo. Proprio per questo motivo, vogliamo parlare dell’offerta Trend Casa proposta da Eni Plenitude dato che si presenta come una delle migliori offerte luce e gas che permette agli utenti di abbassare i costi in bolletta.

Non ne hai mai sentito parlare finora e non sai se puoi fidarti? Ti spieghiamo di più sui servizi offerti e sui vantaggi che potresti avere sottoscrivendo questa offerta. Naturalmente, devi considerare che si tratta di un’offerta limitata e se vorrai sottoscriverla devi farlo nel più breve tempo possibile.

Con Trend Casa hai i prezzi in linea con l’andamento del mercato ma per premiare gli utenti che decisono di passare a Eni, ricevi in omaggio una fotocamera istantanea Fujifilm Instax mini 12.

Sottoscrivere l’offerta è semplicissimo perchè ti basterà:

eseguire la sottoscrizione online che richiede soli pochi minuti: bastano infatti alcuni dati della bolletta e i tuoi dati anagrafici

nel frattempo non avrai nessuna interruzione perchè Eni gestisce il cambio fornitore: dà disdetta al posto tuo, senza interruzione nella fornitura.

non hai nessun costo da pagare per effettuare il passaggio a Plenitude

se non sei soddisfatto puoi cambiare senza nessun costo o vincolo.

Accedendo al sito dedicato Plenitude, ti viene mostrata una stima della spesa annua per la luce e per il gas basata su una famiglia tipo ed elaborata sulla base del valore previsionale assunto dagli indici PUN e PSV.

In più sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra bolletta digitale o bolletta cartacea: per attivare il servizio di bolletta digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni. La bolletta cartacea sarà invece recapitata all’indiritto indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.