Trend Micro One: cos'è e come funziona la piattaforma

Una piattaforma unificata per la cybersecurity rivolta alle realtà enterprise, così si presenta Trend Micro One. È la soluzione omnicomprensiva appena annunciata dalla software house, strutturata per far fronte alle sempre più frequenti ed evolute minacce informatiche. Il suo principale punto di forza è costituito dal contributo fornito da un ecosistema di partner che già vede coinvolti nomi importanti come Microsoft, Bit Discovery, Okta, Palo Alto Networks, ServiceNow, Slack, Qualys, Rapid7, Splunk e Tenable.

Attraverso le pagine del sito ufficiale è possibile richiedere una demo gratuita di Trend Micro One, così da metterne subito alla prova le caratteristiche e le funzionalità.

Una piattaforma unificata per la cybersecurity: Trend Micro One

Sono inclusi strumenti avanzati per la valutazione del rischio, utili per comprendere quali siano i punti deboli dell’infrastruttura gestita e ad agire di conseguenza. Fornisce poi informazioni dettagliate a proposito di eventuali vulnerabilità rilevate, guida nel processo di configurazione e si attiva immediatamente nel caso di incidenti, così da mitigarne gli effetti.

Implementata in cloud (con supporto garantito per AWS, Azure e Google Cloud) e basata su oltre 250 milioni di sensori globali, la piattaforma monitora senza soluzione di continuità la superficie di attacco dinamica. Integra inoltre il supporto per la strategia Zero Trust e pannelli di controllo esecutivo ottimizzati. Sono queste le sue caratteristiche principali:

rilevamento degli attacchi e risposta immediata;

semplificazione della sicurezza in cloud;

protezione della forza lavoro, ovunque e su ogni dispositivo;

tutela della rete da attacchi zero-day e minacce avanzate;

servizio di assistenza fornito da esperti 24/7/365.

Nel corso del solo 2021, i sistemi messi a punto dalla software house hanno gestito oltre 5.000 miliardi di query sulle minacce. Così facendo hanno contribuito a ridurre i costi operativi del 63% e incrementando le capacità di comprensione dei rischi per i team addetti alla sicurezza.

Scopri subito tutti i vantaggi richiedendo una demo gratuita di Trend Micro One, mettendo così alla prova senza alcuna spesa la nuova piattaforma unificata per la cybersecurity.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.