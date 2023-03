TrendCasa: RISPARMIA ora con Eni Plenitude

La promozione che ti permette di risparmiare sulla tua bolletta Luce e Gas si chiama TrendCasa by Eni Plenitude. Il prezzo della materia prima è all’ingrosso. Questo significa che lo paghi proprio come il tuo gestore. Vediamo però cosa comprende più nello specifico tale offerta.

TrendCasa: ecco cosa c’è da sapere sulla PROMO di Eni Plenitude

Il prezzo che pagherete con questo gestore è variabile. Infatti, TrendCasa di Plenitude è una tariffa del Mercato Libero con prezzo all’ingrosso. L’unico corrispettivo sui consumi che viene richiesto dal fornitore in questione è pari a 0,0451 euro/Kwh per la luce sia in fascia Monoraria che in Bioraria e di 0,1730 €/Smc per il gas.

Oltre a questo costo aggiuntivo, il cosiddetto spread, il fornitore chiede anche mensilmente un costo per la commercializzazione e la vendita di 12 euro mensili sia per la bolletta di Luce sia per quella del Gas.

Il Mercato Libero a differenza del Tutelato garantisce sempre prezzi chiari che però variano di mese in mese a seconda di come va l’andamento del mercato energetico.

Eni Plenitude è un fornitore di Luce e Gas molto attento all’ambiente. La Luce infatti deriva interamente da fonti rinnovabili.

Con questo gestore direte addio a tutte le scartoffie. Qualsiasi cosa è infatti gestibile ONLINE oppure tramite App.

Quest’offerta è disponibile ancora per pochi giorni sul sito web del gestore in questione e non prevede alcun costo di allaccio iniziale. Inoltre, non sono previsti vincoli contrattuali.

