Trenitalia: rete bloccata, disagi per chi viaggia

Non è solo il sito istituzionale del Ministero della Giustizia a essere interessato oggi da un blackout. Lo sa bene chi si trova in viaggio o in una stazione: la rete informatica di Trenitalia è parzialmente fuori uso da questa mattina. È sufficiente sfogliare le bacheche dei social network per rendersi conto della situazione.

La giornata nera di Trenitalia: rete fuori uso

A confermare il problema è un comunicato giunto direttamente dal gruppo. Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 9:30, non è dato a sapere quale sia la causa. Considerati i trascorsi, fino a ulteriori chiarimenti non è possibile escludere l’ipotesi di un attacco.

Dalle ore 9:30 un problema tecnico alla rete di comunicazione impedisce il funzionamento dei sistemi di vendita e informativi al pubblico e ai treni. Maggiori tempi di elaborazione e consegna dei documenti ai treni con ritardi in partenza, sia ai treni a lunga percorrenza sia ai treni regionali.

Si stanno verificando forti disagi per chi viaggia e per chi sta provando ad acquistare i biglietti.

Anche la vendita dei biglietti in stazione è sospesa mentre le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’app sono funzionanti. L’informazione automatica al pubblico, in alcune stazioni, non è al momento attiva e gli aggiornamenti vengono gestiti con annunci audio.

I tecnici delle aziende fornitrici dei servizi di informazione e comunicazione sono al lavoro per ripristinare il guasto nel più breve tempo possibile.

Chi nelle stazioni è impossibilitato a consultare i monitor partenze/arrivi può farlo attraverso l’apposito strumento online.