Ministero della Giustizia: il sito è offline

Una schermata completamente bianca campeggia sulla homepage di giustizia.it, il sito istituzionale del Ministero della Giustizia. C’è solo un messaggio che recita Ci scusiamo per l’inconveniente , precisando poi Stiamo lavorando per ripristinare il servizio . Non è dato a sapere cosa lo abbia interrotto. Considerando i tempi che corrono, non è possibile escludere a priori l’ipotesi di un attacco.

Offline il sito del Ministero della Giustizia (giustizia.it)

Dal profilo ufficiale del dicastero su Twitter non giungono chiarimenti. Il portale risulta irraggiungibile da ormai oltre un’ora, la promessa Saremo attivi entro breve è da considerarsi disattesa. L’avviso è mostrato cercando di raggiungere tutte le pagine, prendiamo come esempio quella relativa ai bandi di concorso indicizzata tra le SERP di Google.

Da questa mattina in molti segnalano disservizi anche sulla rete informatica di Trenitalia, tale da provocare forti disagi ai passeggeri, con tratte bloccate e problemi agli schermi nelle stazioni di tutto il paese. Rimandiamo all’articolo dedicato per tutti i dettagli.

#trenitalia ma informazioni per i consumatori? Niente? Nessun aggiornamento? Come possiamo fidarci del tuo servizio?? — alessio magnolfi (@alessioilmagno) June 15, 2022

A inizio aprile era invece toccato al Ministero della Transizione Ecologica, con il portale istituzionale rimasto offline per giorni. Lo spegnimento dell’infrastruttura è stato volontario, come confermato dal ministro Roberto Cingolani, come azione preventiva dopo aver identificato un tentativo di violazione dall’esterno.

… articolo in aggiornamento