TRIPLO SCONTO sul proiettore YABER V10 (offerta lampo)

Una segnalazione veloce per l’offerta a tempo su Amazon che propone il proiettore YABER V10 al prezzo finale di soli 89 euro. È un’ottima occasione per portare la magia del grande schermo nel proprio salotto. Come approfittarne? Si tratta di un triplo sconto, da ottenere attivando il coupon -80 euro presente nella scheda del prodotto e applicando il codice promozionale S2YINWQS , in aggiunta alla riduzione automatica della spesa.

YABER V10: il proiettore con Wi-Fi e Bluetooth

È dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth. Può visualizzare le immagini su qualsiasi telo o parete con una diagonale molto ampia ed è compatibile con tutte le fonti: computer, smartphone, tablet, lettori multimediali, persono console videoludiche come PlayStation, Xbox e Switch. Tra i punti di forza vale la pena citare il contrasto elevato a 12000:1, la correzione trapezoidale a quattro punti per una definizione sempre impeccabile e la luminosità che può toccare un picco di 9.500 lumen. Nella confezione sono inclusi la borsa per trasportarlo in modo sicuro, il telecomando utile per controllare ogni funziona, un cavo HDMI, quello AV 3-in-1, il manuale e un kit per la pulizia. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di 89 euro è un ottimo affare. È merito del triplo sconto da ottenere come scritto in apertura, attivando il coupon -80 euro e applicando il codice promozionale S2YINWQS . Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta lampo, valida solo fino all’esaurimento delle unità disponibili.

Chi sceglie di approfittarne effettuando subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani con la spedizione gratuita curata dalla rete logistica di Amazon.