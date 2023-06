Tris cavi USB-C a 6€: ecco il coupon su Amazon

Le migliaia di recensioni positive assegnate al prodotto da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova sono una garanzia di qualità e affidabilità: oggi il tris di cavi USB-C proposto dal marchio INIU è protagonista di un doppio sconto su Amazon da non lasciarsi sfuggire. C’è la riduzione del prezzo applicata in automatico a cui si affianca il coupon da attivare in un attimo.

Tre cavi USB-C al prezzo di uno: la super offerta

Uno è da 50 centimetri, uno da un metro e l’altro da tre metri. Caratterizzati da un rivestimento intrecciato che li rende resistenti a qualsiasi sollecitazione, con giunti flessibili e nucleo in fibra, possono effettuare la ricarica a 3,1 A e la trasmissione dati fino a 480 Mbps. Svolgono dunque due funzioni. Come si può vedere nell’immagine di apertura, un connettore è Type-A e l’altro Type-C, nel nome della compatibilità. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi nella descrizione completa.

In questo momento, il tris di cavi USB-C del marchio INIU è in vendita su Amazon al prezzo finale di soli 6,07 euro. Un esborso economico davvero contenuto, grazie al doppio sconto di cui approfittare semplicemente applicando il coupon proposto.

Chi dispone di un abbonamento Prime attivo (lo stesso per lo streaming su Prime Video) può contare sulla spedizione gratuita in un paio di giorni. In alternativa è possibile iniziare subito il mese di prova senza alcuna spesa.

