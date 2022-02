Trova il tuo match creativo: 2 corsi al prezzo di 1

Vuoi imparare nuove competenze? Marketing, craft, design o illustrazione: grazie alla nuova promozione Domestika 2×1 potrai scegliere fra una vasta selezione di corsi che ti sproneranno a dare vita al tuo prossimo progetto creativo. Selezionando i tuoi corsi preferiti, potrai risparmiare il 50% di sconto: in poche parole, uno è in regalo! Vuoi sapere quali sono i corsi disponibili nella promozione? Ecco alcuni fra i più interessanti.

I corsi disponibili si dividono in diverse categorie. Ad esempio ci sono i corsi di illustrazione, che promuovono sia lezioni con tecnica classica (acquerelli, inchiostro e i classici matita e carta – tanto per citarne alcuni) che con tecnica digitale, insegnandoti a padroneggiare tutti i software creativi più importanti come Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Chi ama i lavori manuali, invece, avrà a disposizione una selezione tutta a tema. Ad esempio il corso di design e costruzione di mobili, corsi di uncinetto, design di gioielli e perfino cake design. Altri corsi interessanti riguardano il settore di fotografia e video, scrittura, architettura e spazi e 3D e animazione.

Domestika – però – non è solo creatività. Tanti sono i corsi legati al mondo del marketing e del business, che potrebbero aiutarti se hai intenzione (ad esempio) di aprire un’attività oppure se vuoi sbancare sui social. Qualsiasi sia la tua necessità, esiste un corso Domestika adatto. Ancora per pochi giorni potrai usufruire della promozione in corso 2×1: acquistando un pacchetto da due corsi, infatti, riceverai immediatamente uno sconto del 50%. Per vedere la lista completa dei corsi disponibili è sufficiente accedere alla pagina web dedicata all’offerta. Da lì potrai selezionare quelli di tuo interesse e aggiungerli direttamente al carrello per concludere l’acquisto.

