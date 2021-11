Programmi di grafica: i migliori (gratis e a pagamento)

L'evoluzione tecnologica negli ultimi anni ha dato modo alle aziende di produrre hardware estremamente performante per soddisfare le esigenze dei consumatori. Tale miglioramento ha dato modo ai programmatori di realizzare software che possano velocizzare le operazioni quotidiane, riguardo i programmi di grafica, siano esse per le attività lavorative o di svago.

Uno dei settori che maggiormente sta beneficiando delle nuove tecnologie è sicuramente quello della grafica digitale, ormai di fatto utilizzata dai designer di tutto il mondo a discapito della più costosa e meno comoda realizzazione a mano. Sebbene vi siano un'infinità di programmi di grafica, gli unenti possono riscontrare alcune difficoltà nella scelta del software più vicino alle proprie esigenze.

Molti designer si affidano a programmi di grafica a pagamento quando potrebbero adattare la loro attività a programmi di grafica gratis altrettanto validi. Come vedremo nelle prossime righe ogni software realizzato per il disegno, sia esso tecnico o artistico, ha le sue caratteristiche e funzionalità che devono essere cucite sui bisogni di committente e utilizzatore.

Affinché si possa avere un quadro dettagliato dei programmi di grafica migliori al momento disponibili è opportuno suddividerli in categorie che ne definiscano i punti forti e i punti deboli, in modo da consentire una scelta oculata. Nello specifico analizzeremo: programmi di grafica gratis, programmi di grafica per Mac, programmi di grafica free, programmi di grafica vettoriale e programmi di grafica online.

Come è facile dedurre alcune di queste soluzioni possono essere utilizzate nella versione gratuita o a pagamento, implementando nella seconda delle funzionalità aggiuntive che possono pare la differenza nel proprio lavoro.

Non sempre però l'acquisto di un software di grafica a pagamento è la soluzione migliore, oggi cercheremo di valutare i prodotti più validi in base alle loro caratteristiche e alla finalità che possono avere per chi ha necessità di utilizzarli. Si consiglia di valutare un software di grafica piuttosto che l'altro in base a questi fattori: stabilità, costo, estensioni, facilità di utilizzo, interfaccia grafica e aggiornamenti.

I migliori programmi di grafica per PC e Mac

Quando si sceglie un software dedicato alla realizzazione di contenuti grafici il primo ostacolo da superare è la compatibilità. Non tutti i programmi di grafica possono essere utilizzati su Mac e PC ed è opportuno valutare questo parametro prima di provare a installarlo sul proprio dispositivo di lavoro. Nelle prossime righe recensiremo i migliori programmi di grafica per PC e Mac avendone provato la compatibilità e la completa assistenza da parte degli sviluppatori su entrambi i sistemi operativi, Windows e Mac.

Photoshop

Non vi è alcun dubbio sul fatto che gli utenti associno il termine Photoshop al mondo della grafica digitale. Negli ultimi anni l'azienda Adobe ha investito tantissimo per realizzare un programma che possa soddisfare la gran parte delle esigenze di privati o professionisti, o anche di principianti.

Da un punto di vista tecnico questo software è specializzato nell'elaborazione di fotografie e più in generale di immagini digitali (fotoritocco). L'ultima versione, 22.x denominata Photoshop 2021 è uscita nell'ottobre 2020 ed è ovviamente compatibile con Windows e macOS.

Le caratteristiche che contraddistinguono questo programma di grafica sono da ricercare nella completezza della gestione degli effetti grafici e nella modifica dei contenuti digitali su più livelli. Gli utenti possono utilizzare formati complessi come i Camera RAW e gestire al meglio la creazione di contenuti 3D e gallerie di modifica.

Le funzioni che hanno reso questo programma un'eccellenza nel panorama mondiale sono: fotoritocco, compatibilità, estensioni e risorse del sistema.

Fotoritocco : un professionista avrà a disposizione tutti gli strumenti necessari per la modifica delle fotografie digitali.

: un professionista avrà a disposizione tutti gli strumenti necessari per la modifica delle fotografie digitali. Compatibilità : i formati in estrazione sono tanti e adattabili ad altri software.

: i formati in estrazione sono tanti e adattabili ad altri software. Estensioni : si possono aggiungere plug-in.

: si possono aggiungere plug-in. Risorse del sistema: non necessita di requisiti minimi eccessivi.

PaintShop Pro

Grazie alle innumerevoli offerte proposte sul sito ufficiale e alle sue qualità per il ritocco fotografico, PaintShop Pro si posiziona tra i prodotti più interessanti e apprezzati dai professionisti di questo settore.

Da un punto di vista tecnico esso è utilizzato principalmente per la progettazione grafica e inserisce degli strumenti editing di assoluto valore.

Può essere utilizzato sia nella versione gratuita che a pagamento dando modo ai clienti che vogliono provarlo di saggiarne le qualità con un periodo di prova di 30 giorni.

Le funzioni sono veramente tante, vediamole meglio nel dettaglio.

Cornice : nella versione 2022 viene inserito lo strumento cornice che implementa nuove features per coloro che amano modificare le fotografie nei minimi particolari.

: nella versione 2022 viene inserito lo strumento cornice che implementa nuove features per coloro che amano modificare le fotografie nei minimi particolari. Sfondo : tra le funzioni più apprezzate figura la possibilità di sostituire lo sfondo AI con grande facilità, senza richiedere risorse del sistema troppo impegnative. A cui si aggiunge anche un'ottima modalità Ritratto AI .

: tra le funzioni più apprezzate figura la possibilità di con grande facilità, senza richiedere risorse del sistema troppo impegnative. A cui si aggiunge anche un'ottima modalità . Più livelli: un programma di grafica di qualità permette di lavorare su più livelli e da questo punto di vista PaintShop Pro si avvicina tantissimo alle meccaniche di PhotoShop.

Nella sua ultima versione denominata PaintShop Pro 2022 vengono introdotte tantissime funzionalità di valore che possono adattarsi perfettamente anche ai lavori professionali.

InDesign

Non tutti conoscono questo programma di grafica, ma negli ultimi anni sta diventando uno dei più utilizzati dai designer che hanno l'esigenza di ottimizzare i loro tempi per la realizzazione di tavole progettuali pulite e precise.

InDesign si lega a doppio filo al Pacchetto Adobe e si rivolge a tutti quegli utenti che vogliono una perfetta progettazione di layout. La creazione di una pagina con un layout perfetto è molto difficile, ma con InDesign è possibile dar vita a contenuti digitali eccellenti pronti per la stampa.

Il software permette di utilizzare font e caratteri dei migliori servizi tipografici e addirittura delle immagini da Adobe Stock. A tale caratteristica si aggiunge la sua capacità di condividere contenuti in PDF e modificarli nel modo più veloce possibile per eBook, riviste digitali, poster e pubblicazioni libri.

Ma quali sono le funzioni principali?

Pubblicazione online : in pochi secondi è possibile condividere i propri lavori direttamente sul web.

: in pochi secondi è possibile condividere i propri lavori direttamente sul web. Capture : si possono importare colori e forme da Adobe Capture e i font di Adobe Fonts.

: si possono importare colori e forme da Adobe Capture e i font di Adobe Fonts. Silicon M1 : questo programma ha pieno supporto ai nuovi dispositivi Apple con chip Apple M1.

: questo programma ha pieno supporto ai nuovi dispositivi Apple con chip Apple M1. Modelli gratuiti: il software mette a disposizione dei modelli gratis da cui iniziare.

Gravit Designer Pro

Da anni Gravit propone dei programmi molto interessanti per i designer, essi sono equilibrati e garantiscono ottime funzionalità nella modifica delle fotografie digitali. Si è fatto spazio tra i prodotti più celebri per la sua capacità di proporre un programma sia gratuito, Gravit Designer, che a pagamento come Gravit Designer Pro.

Nella versione a pagamento è possibile avere caratteristiche migliori come uno spazio di archiviazione su cloud illimitato, esportazioni di PDF fino a 300 dpi, spazio colore (CMYK, RGB e HSB), lavoro offline, esportazioni avanzate e una cronologia delle versioni disponibili.

Diamo uno sguardo alle caratteristiche che lo collocano tra i software di grafica da provare assolutamente.

Accessibilità : è disponibile su qualsiasi piattaforma desktop Windows, macOS, Linux e Chrome OS.

: è disponibile su qualsiasi piattaforma desktop Windows, macOS, Linux e Chrome OS. Rendering : ha un'ottima capacità di rendering grazie all'ottimizzazione tra processore grafico e il motore di rendering progettato da Gravit.

: ha un'ottima capacità di rendering grazie all'ottimizzazione tra processore grafico e il motore di rendering progettato da Gravit. Cloud : l'integrazione con il cloud è eccellente e sincronizza in modo perfetto i progetti realizzati o in essere.

: l'integrazione con il cloud è eccellente e sincronizza in modo perfetto i progetti realizzati o in essere. Comandi rapidi: è possibile programmare in modo intuitivo e veloce i comandi per velocizzare il proprio lavoro.

Corel Painter

I designer che sono alla ricerca di un software di arte digitale professionale troveranno in Corel Painter una soluzione estremamente convincente.

Esso presenta strumenti dedicati per la pittura su tela bianca e si caratterizza per essere un prodotto pensato per la fotografia artistica. Grazie alla tecnologia Natural-Media è possibile emulare in modo perfetto i pennelli per l'arte digitale evitando di utilizzare quelli reali. A ciò si aggiunge un'ottima personalizzazione dei pennelli e texture che garantiranno la massima ecletticità al contenuto prodotto.

Il software presenta una compatibilità sia con Windows che con Mac e permette di aggiungere contenuti gratuiti anche se solo con un piano in abbonamento.

Le funzioni che lo hanno reso celebre sono nello specifico: comandi pennello, controllo tela, miscelazione dei colori, strumenti di composizione e selezione delle immagini.

Gli artisti troveranno in questo programma di grafica un'implementazione perfetta con la propria tavoletta grafica digitale e non avranno problemi nel velocizzare i propri disegni grazie a una plancia di comando intuitiva e reattiva.

I migliori programmi di grafica gratis

Non tutti hanno esigenze professionali e l'acquisto di un software a pagamento potrebbe risultare un investimento superfluo. Fortunatamente tantissime aziende hanno realizzato programmi di grafica interessanti che possono essere utilizzati gratuitamente. Come è facile dedurre per quanto questi possano garantire delle funzioni di ottimo livello difficilmente raggiungeranno le prestazioni di quelli analizzati nel paragrafo precedente. Per molti però potrebbero essere più che sufficienti per modificare o creare i propri contenuti grafici. Vediamo i migliori a disposizione.

Gimp

Anche noti influencer e Youtuber utilizzano quotidianamente questo programma, sebbene si basi su un sistema gratuito open source grazie alle sue funzionalità e ai bassi requisiti di sistema è forse uno dei prodotti più scaricati e provati sul web.

Tecnicamente viene definito come un editor di immagini multipiattaforma disponibile su sistemi operativi GNU/Linux, macOS e Windows. Viene molto apprezzato da fotografi, grafici e illustratori per gli strumenti estremamente duttili per la modifica delle immagini. Interessante anche la possibilità di personalizzare il software con plug-in di terze parti che migliorano l'esperienza di utilizzo. Essendo un open source è la community stessa a creare estensioni per la tipologia di attività che si andrà a svolgere.

Tra le funzioni spiccano sicuramente: desktop publishing, implementazione con altri software e flessibilità.

Desktop publishing : la funzione per gestire i colori è eccezionale per un programma gratuito. Le stampe saranno sempre perfette e senza mai sbavature.

: la funzione per gestire i colori è eccezionale per un programma gratuito. Le stampe saranno sempre perfette e senza mai sbavature. Implementazione con altri software : ha la massima compatibilità con i software Inkscape, Scribus e SwatchBooker.

: ha la massima compatibilità con i software Inkscape, Scribus e SwatchBooker. Flessibilità: si estende a diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, Perl e Scheme.

Può essere scaricato dal sito ufficiale.

Inkscape

Lo slogan di questo programma di grafica è –Disegna in libertà– dando sin da subito l'idea di quale sia il suo scopo. In molti casi si pensa che un software dedicato all'editing vettoriale abbia un costo elevato e che per offrire delle prestazioni ottimali necessiti di tantissimi plug-in supplementari. In realtà Inkscape prende la scena dei programmi di grafica vettoriale proprio per la sua natura open source. Esso è compatibile sia su Linux che su Windows e macOS e si rivolge a tutti quegli illustratori, designer, web designer o creatori di immagini che vogliono utilizzare un prodotto funzionale ma gratuito.

Le caratteristiche che contraddistinguono Inkscape sono certamente quella di essere molto leggero per il sistema hardware ed estremamente intuitivo per chi è alle prime armi. L'utilizzo di una tavoletta grafica risulterà affidabile e preciso.

Tra le funzioni più rilevanti ci sono:

strumenti di disegno flessibili,

ampia compatibilità con i formati dei file più comuni,

strumenti di testo eccellenti

curve Bezier facili da implementare.

Inkscape si rivolge a tutti coloro che vogliono un programma di grafica gratuito, ma con delle ottime potenzialità sia nel disegno a mano libera che in quello di modifica delle fotografie. Un tutto fare veramente interessante.

Autodesk SketchBook

Altra piccola perla dei programmi gratuiti per gli artisti è SketchBook, prodotto creato per tutti coloro che amano trasportare le proprie idee su un programma digitale senza pensare troppo. Un software capace di partire da schizzi veloci e di consentire il completamento del disegno seguendo la creatività del disegnatore.

Chi utilizza questo software avrà l'impressione di disegnare su carta, grazie ai pennelli gestiti in modo impeccabile dal codice di programmazione, che donerà una sensazione fisica sulla propria lavagnetta digitale.

Si caratterizza per essere versatile ma soprattutto molto intuitivo, con un'interfaccia semplice ma mai banale. Le funzioni che lo hanno reso celebre tra i designer, oltre al suo essere gratuito, ci sono un ottimo strumento a mano libera e una vasta scelta di pennelli con cui eseguire i propri schizzi o disegni professionali. Può essere utilizzato sia su desktop nella versione Sketchbook Pro per Mac e Windows, sia su mobile con la versione Sketchbook per Android e iOS.

Un software bello da usare dove la semplicità dell'interfaccia si lega perfettamente a centinaia di pennelli per realizzare le proprie opere.

*Da metà 2021, Autodesk non fornisce più SketchBook

Krita

In Italia solo i veri intenditori conoscono l'esistenza di questo programma. Krita è un software per la grafica gratuito creato per tutti coloro che amano o lavorano con la pittura professionale. Il sistema è completamente open source ed è realizzato da artisti che hanno pensato di dar vita a un applicativo fatto proprio per il loro settore, a costo zero.

Dall'anno 2019 viene considerato il miglior programma di pittura esistente, confrontandosi a viso aperto anche con prodotti a pagamento. Il suo sistema è estremamente leggero e permette di gestire al meglio tutte le attività legate alla creazione di opere illustrate. Nello specifico si distingue per tre funzionalità: concept art, texture e illustrazioni.

Concept art : chi cerca ispirazione troverà in Krita una fonte inesauribile di fantasia. Grazie alla presenta di grafiche proposte dalla community è possibile dar sfogo a tutta la propria creatività.

: chi cerca ispirazione troverà in Krita una fonte inesauribile di fantasia. Grazie alla presenta di grafiche proposte dalla community è possibile dar sfogo a tutta la propria creatività. Texture : si possono utilizzare texture pensate per i pittori, siano essi sfocati o con colori neutri.

: si possono utilizzare texture pensate per i pittori, siano essi sfocati o con colori neutri. Illustrazioni: i fumettisti ameranno questo programma, esso ha delle funzionalità dedicate ai fumetti e alle illustrazioni, velocizzandone la lavorazione in modo esponenziale.

Gravit Designer free

Anche Gravit Designer Free si caratterizza per essere un programma di grafica vettoriale. Nella sua versione completamente gratuita gli utenti potranno servirsi di un'app vettoriale completa e capace di creare loghi, icone, tipografie, illustrazioni e disegni su tutte le piattaforme.

Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato la versione a pagamento, ma anche quella gratuita mostra un'interfaccia di qualità e delle funzioni di assoluto livello. Differisce dalla versione PRO per la mancanza della funzionalità di esportazione avanzata, per una cronologia delle versioni assente e l'impossibilità di utilizzarlo offline. Per il resto dà grandi garanzie soprattutto nella modifica delle fotografie.

Segnaliamo le funzioni più importanti: strumento vettoriale professionale eccezionale, personalizzazione dello stile di riempimento, motore per la ricerca del testo sul web ottima, esportazione di file in formato PDF, PNG e altri a 300 dpi ed in importazione con file da EPS, Illustrator e Sketch. Non completo come la versione a pagamento, ma più che sufficiente per la gran parte degli utenti.

I migliori programmi di grafica vettoriale e 3D

Le esigenze non sono mai uguali, alcuni utenti potrebbero avere la necessità di lavorare con software capaci di gestire al meglio le immagini in modo vettoriale. I programmi di grafica vettoriale e 3D sono veramente tanti, ma non è assolutamente semplice riuscire a scegliere quello ideale per le proprie esigenze. I prodotti che recensiremo nelle prossime righe abbracciano differenti modi di approcciarsi a questa necessità, garantendo funzioni e usabilità eterogenee. Vediamo quali sono quelli da tenere in considerazione.

Adobe Illustrator

Chi è molto legato a Photoshop conosce benissimo come il passo successivo sia necessariamente Adobe Illustrator. Come si può dedurre dal nome dell'azienda i due software sono legati dalla stessa matrice e consentono agli utenti di disegnare e poi ampliare il proprio progetto con facilità. Con Illustrator si possono creare icone, loghi, packaging, grafiche web e tantissimo altro accontentando qualsiasi idea originale.

Dal punto di vista tecnico Adobe Illustrator eccelle nella progettazione e nella realizzazione di tutti questi lavori atti alla grafica. Nello specifico è possibile usufruire di: progettazione di loghi, di font tipografici, hand lettering, di icone, di info grafiche, di banner, di grafici e di software per la creazione di sfondi.

Sicuramente il suo funzionamento è adatto ai professionisti già consapevoli dei comandi e di come approcciarsi a questa tipologia di programma, ma anche i neofiti con un po' di pazienza potranno migliorare nel suo utilizzo.

Programma ideale per gli illustratori che amano i dettagli e non vogliono trascurare nessun particolare. I formati in estrazione e in immissione sono tantissimi e non ci saranno problemi di compatibilità con il proprio sistema operativo, sia esso Windows o macOS. Si può scaricare anche la versione di prova.

CorelDRAW Graphics Suite

Quando si è alla ricerca di un software di qualità è necessario investire una cifra sicuramente non trascurabile. Sebbene CorelDRAW consenta di provare per 15 giorni il prodotto gratuitamente è nella versione a pagamento annuale che mostra tutti i suoi muscoli. Software nato per la progettazione grafica sul sistema operativo Windows si caratterizza per una suite di valore assoluto non solo nell'interfaccia, ma anche nella progettazione professionale di illustrazioni vettoriali e layout.

Tra le funzioni principali troviamo: il disegno in prospettiva, uno spazio di progettazione flessibile, vista multi pagina, gestione dinamica delle risorse, editing delle immagini all'avanguardia e un utilizzo eccellente sui dispositivi non troppo performanti.

Benché sia necessario Windows 10 o 11 a 64 Bit anche personal computer con un processore i3 o Ryzen 3 potranno gestire al meglio le risorse del programma. Si consiglia però di utilizzarlo con una scheda grafica con almeno 3 GB di VRAM.

CorelCAD

Tra i migliori programmi di grafica vettoriale e 3D figura sicuramente CorelCAD, il prodotto della CorelDRAW nella sua versione per Windows e Mac. Chi è già a conoscenza dei software CAD conosce benissimo le esigenze e le caratteristiche di un architetto o un ingegnere. CorelCAD 2021 è tecnicamente un software CAD che si differenzia dal più celebre AutoCAD per un'automazione migliore e un costo diverso.

Il programma nasce per soddisfare tutti coloro che hanno bisogno di un programma per la progettazione 3D e disegno 2D molto potenti. Grazie alla completa compatibilità con formati di file DWG, STL, CDR, PDF e tanti altri garantisce la massima affidabilità ed ecletticità durante il lavoro.

Gli utenti lo adorano per la possibilità di condividere progetti in collaborazione e per l'automazione delle funzioni. A tali specifiche si aggiungono anche un'ottima personalizzazione e la possibilità di provarlo per un periodo di tempo limitato gratuitamente.

Blender

Forse il software di grafica più utilizzato e amato da coloro che vogliono un prodotto professionale ma non hanno risorse hardware performanti.

L'azienda tiene a sottolineare come il loro credo verta sul portare la migliore tecnologia 3D nelle mani di artisti e lavoratori che hanno bisogno di un programma snello ma estremamente completo. Si differenzia dalla concorrenza per essere un programma open source e quindi gratuito per tutti coloro che vogliono cimentarsi nella realizzazione di modellismo 3D e grafica.

Le funzioni che lo hanno reso celebre sono principalmente quelle legate alla modellazione tridimensionale, grazie alla tecnologia Render Engine è possibile visualizzare l'anteprima del lavoro in tempo reale senza incertezze.

La possibilità di gestire il rendering da CPU o GPU, il supporto per gli shader PBR, l'illuminazione HDR e il supporto al rendering VR lo rendono un programma gratuito praticamente imbattibile.

Programma di grafica 3D da provare assolutamente se non si possiede un budget iniziale per un software a pagamento.

FreeCAD

Come è facile dedurre dal nome del programma, esso si distingue per la creazione di modelli 3D in modo completamente gratuito. Si caratterizza per essere un modellatore 3D parametrico basato su un sistema open source capace di gestire al meglio anche i modelli più complessi.

Il suo scopo è quello di consentire agli utenti di realizzare un progetto completamente da zero e di poterlo modificare facilmente nel corso del tempo.

Le sue funzioni principali, oltre quelle di modellazione 3D, vertono principalmente sull'esportare modelli solidi molto precisi da stampare con lavorazione CNC. Il software però permette di modellare anche in 2D prendendo i riferimenti dal disegno tridimensionale.

L'interfaccia di lavoro è intuitiva e piacevole da navigare creata su misura della community che lo sostiene. Il download gratuito è possibile sia su sistemi operativi Windows che su Linux e Mac, facendo attenzione che l'architettura sia a 64 bit.

Soluzione molto interessante che nei prossimi anni potrebbe diventare ancora più completo con l'implementazione di moduli supplementari. Gli architetti e gli ingegneri potrebbero trarne grande vantaggio dalla sua natura gratuita.

SketchUp

Quando si utilizza un programma di modellazione 3D come SketchUp si resta sempre sorpresi dalle sue potenzialità. Sebbene graficamente possa sembrare un software non curatissimo, le sue funzionalità sono eccezionali. Il programma è ideato per la creazione di progetti tridimensionali e bidimensionali eliminandone però le difficoltà di orientamento e coordinate. Il programma, grazie a un'interfaccia intuitiva e di un tutorial all'interno della schermata di lavoro permette di gestire e creare al meglio i propri lavori.

La lavorazione 3D o 2D può essere migliorata con le estensioni, piccoli plug-in che ne incrementano notevolmente le potenzialità. Oltre alle funzioni già presenti di modifica, dispone dell'inserimento di porzioni su Google Maps. Il software ha una buona gestione dell'illuminazione e un'ottima quantità di materiali per inserire le texture.

Almeno una volta nella vita bisogna provarlo, ma soprattutto avviare un render per capirne il vero valore. Il costo dipende dalla versione scelta: Shop, Pro oppure Studio. In tutti e tre i casi con abbonamento annuale.

Paint 3D

Non tutti sanno che Microsoft Windows ha integrato nel proprio sistema questo programma di grafica vettoriale e 3D. Benché negli anni precedenti la versione base Paint non fosse di grandissimo livello e utilità, con l'aggiornamento a Windows 10 e 11 le funzionalità si sono estese notevolmente.

La schermata principale è molto semplice ma mette a disposizione degli utenti dei buoni strumenti per modificare fotografie e modelli 3D. La funzione Visualizzazione 3D consente di passare in un attimo dalla visuale su due assi a quella su tre assi dando vita a una modellazione estremamente snella e completa.

Spesso si è vincolati all'idea di un programma antico e poco funzionale, ma la nuova versione di Paint può regalare grandi soddisfazioni a tutti coloro che vogliono modificare velocemente i propri progetti.

Sicuramente la leggerezza del software aiuta coloro che non hanno a disposizione un computer performante, ma consigliamo di utilizzare un dispositivo all'altezza per la modifica o creazione di modelli 3D o vettoriali di una certa entità.

Programma eccellente per chi vuole approcciarsi in modo gratuito al modellismo 3D.

Affinity Designer

Il software dedicato alla grafica vettoriale dell'azienda Affinity è ottimizzato con i sistemi operativi macOS e MacBook Pro.

Grazie a un'interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare è possibile sfruttare tutte le caratteristiche migliori del programma. Eccezionale per le estensioni con altri programmi del brand.

I migliori programmi di grafica online

L'utilizzo quotidiano di software di grafica sul proprio dispositivo mobile o desktop rende quasi scontata la scelta di un prodotto da installare. In realtà è possibile impiegare questa tipologia di software anche online ottenendo comunque degli ottimi risultati. Ovviamente si è legati necessariamente a una connessione internet, sia essa Wi-Fi o con connessione dati, ma vengono garantite delle funzionalità di assoluto valore per chi usufruisce di servizi illimitati. Vediamo quali sono i migliori programmi di grafica online e come poterli adattare al proprio modo di lavorare.

Canva

Considerare Canva un software solo di grafica è veramente riduttivo. Sebbene esso garantisca delle prestazioni eccezionali direttamente dal proprio browser preferito è possibile sfruttarne diverse funzionalità.

Partiamo dicendo che sul sito Canva.com è possibile realizzare: presentazioni, creare contenuti per social media, creare video, stampe, realizzare prodotti per il marketing, per l'ufficio e tantissimo altro.

Sulla piattaforma è possibile realizzare e stampare: biglietti da visita, biglietti pubblicitari, brochure, poster, biglietti, inviti e tutto ciò che riguarda il mondo della grafica e della fantasia.

Dopo una veloce iscrizione si potrà sin da subito usufruire dei suoi strumenti cliccando su Inizia a creare con Canva. Non abbiamo ancora sottolineato come sia possibile sottoscrivere diversi piani tariffari oltre quello gratuito.

Si aggiungono a questo anche quello Pro e quello Enterprise, aggiungendo oltre all'accesso a più di 150 mila modelli, l'invio a persone del team, 5 GB di spazio di archiviazione nel cloud, anche delle migliori funzioni per la modellazione 3D e un'assistenza 24/7.

Ovviamente anche lo spazio di archiviazione sul cloud incrementa fino a raggiungere i 100 GB nel piano Pro e Enterprise. Si può iniziare con un piano gratuito.

Pixlr

Editor di immagini eccezionale che abbina un'ottima facilità di utilizzo a funzioni di alto livello. Un vero software direttamente nel proprio browser che consente di modificare le foto e creare design secondo i propri gusti ed esigenze.

Un sito di fotoritocco intuitivo e facile da gestire dove l'intelligenza artificiale compirà gran parte del lavoro negli spostamenti rapidi dei comandi e dell'interfaccia principale.

Sono compatibili i formati PSD di PhotoShop e quelli più celebri come Png, JPEG e PXR. Ma si aggiungono anche i formati SVG, WebP e tantissimi altri. Si potrà quindi iniziare da zero un proprio progetto e portarlo a termine con template già presenti sulla piattaforma.

Il sito è particolarmente amato da coloro che vogliono realizzare collage di immagini in brevissimo tempo, ma non hanno le conoscenze per dar vita a un risultato soddisfacente. Pixlr guida passo passo i propri utenti non solo nei collage, ma anche negli effetti di luce, filtri e sfocatura dello sfondo.

Photopea

Alzando leggermente il livello di difficoltà e di funzionalità ci si imbatte in Photopea, editor che ti proietterà dimettente su una schermata molto simile a quella di PhotoShop. L'utente sarà di fronte una plancia di comanda completa che gli ricorderà il più noto programma di grafica 2D di casa Adobe. Una barra di comando a sinistra e dei tasti funzione sulla parte superiore permette di gestire tutte le azioni su schermo senza problemi.

Tra le funzioni che lo rendono ancora più interessante c'è quella di poter sovrapporre i livelli delle immagini. Usualmente nessun programma online consente di farlo e con Photopea si resta quasi meravigliati per la velocità di esecuzione dei comandi.

Il software dà la possibilità di creare un nuovo progetto, di aprirne uno dal computer o di caricare modelli PSD. La compatibilità con in file PSD, AI, XD, sketch, PDF, XCF, RAW e ANY è totale e non ci sono mai impuntamenti di sorta.

Si consiglia di utilizzare una connessione a Internet veloce per velocizzare il download e l'upload dei file.

Programma di grafica online ideale per coloro che vogliono un programma simile a Photoshop, ma utilizzabile ovunque si desideri senza necessariamente possedere un hardware potente. Un piccolo gioiello completamente gratuito su cui non è necessario registrarsi per utilizzarlo.

Snappa

Chi ha bisogno di un programma di grafica online pensato per gli influencer troverà in Snappa una soluzione intelligente e pratica. Ideato per creare grafiche per i social media Snappa si adatta benissimo anche ai lavori per annunci pubblicitari, blog e tutto ciò che riguarda il mondo della grafica digitale.

Si caratterizza per un sistema intuitivo e facile da utilizzare anche a coloro che non hanno dimestichezza con questo settore. Il sito mette a disposizione degli utenti sempre le dimensioni perfette dell'immagine da utilizzare, grazie a template già dimensionati per l'utilizzo finale. E-mail, annunci o un'immagine per i social media non saranno più da adattare ma già pronte per essere disegnate.

I modelli predefiniti sono un vero e proprio plus che tutti ameranno utilizzare. Ma a ciò si unisce anche uno stock di foto di altissima qualità già presenti gratuitamente all'interno di Snappa. Più di 5 milioni di foto stock sono pronte per essere utilizzate e modificate secondo le esigenze di privati e professionisti.

Completano il quadro delle funzioni la rimozione degli sfondi alle immagini, il ridimensionamento intelligente, gli effetti grafici e la pianificazione e condivisione della propria grafica digitale online. Un programma online da provare assolutamente se si lavora nel mondo dei social media e si vogliono realizzare grafiche esteticamente curate, ma in brevissimo tempo.

Vectr

Nelle righe precedenti abbiamo recensito diversi programmi di grafica capaci di modificare immagini vettoriali gratuitamente o a pagamento. Vectr si caratterizza per essere un editor di grafica vettoriale completamente gratuito e molto semplice da utilizzare.

Il sito web consente di progettare e modificare la gran parte immagini vettoriali e lo fa in modo professionale attraverso una piattaforma desktop e web.

Possiamo identificare i suoi punti di forza e le sue caratteristiche su tre elementi in particolare: editor gratuito, intelligenza artificiale e funzione chat.

Editor gratuito : Vectr è un programma completamente gratuito e come pubblicizza l'azienda che lo ha creato, per sempre.

: Vectr è un programma completamente gratuito e come pubblicizza l'azienda che lo ha creato, per sempre. Intelligenza artificiale : l'algoritmo che regola la creazione degli elementi grafici in Vectr è estremamente duttile e permette di gestire in modo veloce e semplice gli strumenti messi a disposizione dalla plancia di comando. Si potrà in questo modo risparmiare tempo e velocizzare la lavorazione.

: l'algoritmo che regola la creazione degli elementi grafici in Vectr è estremamente duttile e permette di gestire in modo veloce e semplice gli strumenti messi a disposizione dalla plancia di comando. Si potrà in questo modo risparmiare tempo e velocizzare la lavorazione. Funzione chat: Puoi inserire all'interno del lavoro, quando si apportano modifiche, dei messaggi per migliorarne la velocità e ridurre la confusione tra layer e modelli grafici.

Una sorpresa che lo colloca tra i migliori programmi di grafica online, disponibile qui.

Tinkercad

Una delle piattaforme più interessanti per la gestione dei file CAD è sicuramente Tinkercad. Questo programma di grafica online permette di realizzare modelli in 3D CAD direttamente dal proprio browser web.

Si caratterizza per una facilità di utilizzo e un servizio clienti veramente di livello assoluto.

Un software eccellente per chi deve approcciarsi per la prima volta a questo settore.

Considerazioni conclusive sui programmi di grafica

La scelta di un programma di grafica non è mai semplice, ogni professionista ha le sue esigenze e necessita di funzioni indispensabili per ottenere i risultati desiderati. Non vi è ombra di dubbio però sul fatto che i software elencati nei paragrafi precedenti siano estremamente validi sia per coloro che sono alla ricerca di un prodotto amatoriale sia per i professionisti più esigenti.

Risulta fondamentale nell'acquisto del software di grafica stabilire dei parametri imprescindibili da cui iniziare la valutazione. Nello specifico sono: costo, hardware a disposizione, estensioni, funzionalità, assistenza, estetica e facilità di utilizzo.

Costo: il primo parametro di valutazione è scegliere tra un programma gratuito o a pagamento, veicolando poi su una piattaforma online nel momento in cui non si possegga un hardware adeguato.

Hardware: ovviamente le specifiche tecniche e i requisiti minimi sono differenti da un programma all'altro.

Estensioni: i programmi di grafica con le estensioni ideali per le proprie necessità sono quelli da scegliere sempre.

Funzionalità: maggiore è il numero di funzioni e migliore sarà l'ecletticità dei propri lavori.

Estetica: l'interfaccia principale non deve essere solo funzionale ma anche gradevole da osservare.

Facilità di utilizzo: soprattutto ai neofiti consigliamo di cominciare da un software facile da utilizzare e con comandi chiari e diretti.